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Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump tìm hướng kết thúc chiến tranh Ukraine

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Một quan chức cấp cao của Mỹ yêu cầu giấu tên cho biết Tổng thống Trump cảm thấy cấp bách trong việc chấm dứt chiến tranh và sẽ trao đổi với Tổng thống Ukraine về cách thực hiện điều đó.

Nhà Trắng cho biết Tổng thống Donald Trump dự kiến sẽ gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Syria Ahmad al-Sharaa vào 8/7 khi tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: THX/TTXVN

Theo CNBC, người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly đã xác nhận các cuộc gặp trong một cuộc điện thoại với phóng viên khi giới thiệu về hội nghị sắp tới tại Ankara, nơi ông Trump cũng dự kiến gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan vào 7/7.

Trước khi trở về Mỹ vào 8/7, ông Trump còn dự kiến tổ chức một cuộc họp báo.

Cuộc gặp giữa ông Trump và ông Zelensky diễn ra trong bối cảnh cuộc chiến của Nga tại Ukraine đã bước sang năm thứ 5. Cả ông Zelenskyy và Tổng thống Nga Vladimir Putin đều đã có các cuộc điện đàm với ông Trump vào 4/7, chúc mừng ông nhân dịp kỷ niệm 250 năm thành lập nước Mỹ.

Một quan chức cấp cao của Mỹ yêu cầu giấu tên cho biết ông Trump cảm thấy cấp bách trong việc chấm dứt chiến tranh và sẽ trao đổi với ông Zelensky về cách thực hiện điều đó. Quan chức này nói ông Trump dự kiến sẽ tiếp tục liên lạc với ông Putin sau cuộc gặp với ông Zelensky tại Ankara./.

(Theo Vietnam+)

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