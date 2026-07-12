Iran đóng cửa eo biển Hormuz, bắn cảnh cáo tàu đi sai luồng

Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vừa tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz cho đến khi có thông báo mới sau khi bắn cảnh cáo một tàu đi sai phân luồng của Tehran.

Sáng 12.7, hải quân của IRGC cho biết đã bắn một phát súng cảnh cáo một tàu bị cho là đã cố gắng đi qua tuyến đường cấm tại eo biển Hormuz, theo Reuters.

IRGC tố cáo con tàu đã gây nguy hiểm cho an ninh hàng hải bằng cách tắt các hệ thống, song không cung cấp chi tiết về nguồn gốc con tàu. Con tàu sau đó đã dừng lại.

Tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz nhìn từ Oman hồi tháng 4

Thông báo cho biết một số tàu đã cố gắng di chuyển qua tuyến đường thủy này theo "lộ trình trái phép" và phớt lờ các cảnh báo yêu cầu điều chỉnh hướng đi.

IRGC tuyên bố eo biển Hormuz sẽ bị đóng cửa cho đến khi có thông báo thêm và khi Mỹ chấm dứt "sự can thiệp" vào khu vực.

Lực lượng này cảnh báo rằng không một tàu nào được phép đi qua tuyến đường thủy này, và nếu "kẻ thù" lợi dụng quyết định này làm "cái cớ" để phạm bất kỳ "sai lầm" nào, thì sẽ phải đối mặt với "phản ứng nghiêm khắc".

Mỹ đang yêu cầu Iran công khai tuyên bố sẽ ngừng các cuộc tấn công vào tàu thuyền trong eo biển và tất cả các tuyến đường thủy sẽ được mở cửa mà không thu phí.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 10.7 cho biết Mỹ và Iran đã đồng ý tiếp tục đàm phán bất chấp sự leo thang căng thẳng trong tuần này.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi và Ngoại trưởng Oman Sayyid Badr Albusaidi đã gặp nhau tại trong ngày 11.7 Oman để trao đổi "quan điểm về các cơ chế thích hợp cho việc lưu thông an toàn của tàu thuyền qua eo biển Hormuz", theo một tuyên bố từ Ngoại trưởng Iran.

CNN đưa tin rằng Oman đã đưa ra một dự thảo đề xuất cho eo biển, bao gồm việc tự do lưu thông qua hành lang phía nam trong vùng biển thuộc chủ quyền của Oman. Kế hoạch này kêu gọi các tàu thuyền đi qua hành lang phía bắc trong vùng biển thuộc chủ quyền của Iran phải được sự chấp thuận trước từ Iran, mặc dù sẽ không áp đặt bất kỳ khoản phí nào, CNN cho biết.

Theo Vi Trân (TNO)