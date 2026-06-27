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Thế giới

Căng thẳng Mỹ - Iran tái bùng phát: Nguy cơ bất ổn ở Eo biển Hormuz gia tăng

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo Reuters, AP, Fox News)

(GLO)- Ngày 26-6, Mỹ không kích một số mục tiêu quân sự của Iran, sau khi Washington cáo buộc Tehran sử dụng máy bay không người lái tấn công một tàu hàng đang lưu thông qua Eo biển Hormuz, động thái mà Mỹ cho là vi phạm thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa hai bên.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết, các đợt không kích nhằm vào các kho chứa tên lửa, máy bay không người lái và các trạm radar ven biển của Iran. Theo phía Mỹ, đây là đòn đáp trả trước vụ tấn công nhằm vào tàu hàng thương mại tại Eo biển Hormuz một ngày trước đó. CENTCOM cũng khẳng định, lực lượng Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ bảo đảm an toàn hàng hải cho các tàu thương mại qua tuyến vận tải chiến lược này.

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àu sân bay USS Abraham Lincoln được triển khai để hỗ trợ bảo đảm an ninh hàng hải tại Trung Đông. Ảnh: Hải quân Mỹ.

Một quan chức quốc phòng Mỹ xác nhận, chiến dịch quân sự đã kết thúc sau khi hoàn thành các mục tiêu đề ra. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc Iran đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn được hai bên thống nhất hồi tuần trước. Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cũng tuyên bố Washington đã tuân thủ đầy đủ các cam kết trong bản ghi nhớ ngừng bắn, đồng thời cảnh báo mọi hành động bạo lực sẽ vấp phải phản ứng tương xứng.

Về phía Iran, lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố hải quân nước này đã tiến hành các cuộc tấn công đáp trả nhằm vào những địa điểm có lực lượng quân sự Mỹ hiện diện trong khu vực, đồng thời cảnh báo sẽ gia tăng các vụ trả đũa, nếu Washington tiếp tục tiến hành các đợt không kích mới.

Một quan chức Iran khẳng định, Tehran có quyền quản lý hoạt động hàng hải tại Eo biển Hormuz theo cách hiểu của họ về thỏa thuận ngừng bắn và rằng, chính Mỹ mới là bên làm gia tăng căng thẳng. Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia của Quốc hội Iran, ông Ebrahim Azizi, cáo buộc Washington không thể hiện thiện chí đối với tiến trình đàm phán và việc duy trì lệnh ngừng bắn.

Liên quan đến tình hình Trung Đông, Israel và Liban cũng đã công bố một khuôn khổ thỏa thuận nhằm chấm dứt giao tranh liên quan lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn. Theo nội dung được công bố, Hezbollah sẽ từng bước giải giáp, trong khi Israel rút quân khỏi lãnh thổ Liban. Tuy nhiên, cơ chế thực thi vẫn chưa được làm rõ và Hezbollah tuyên bố không hợp tác với kế hoạch này, khiến triển vọng thực hiện thỏa thuận còn bỏ ngỏ.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu giảm khoảng 3% sau khi hoạt động vận tải qua Eo biển Hormuz có dấu hiệu cải thiện. Dữ liệu vận tải cho thấy, tập đoàn Saudi Aramco đã nối lại việc bốc xếp dầu thô tại cảng Ras Tanura sau gần bốn tháng gián đoạn. Hoạt động vận chuyển phân bón qua tuyến hàng hải này cũng dần phục hồi, góp phần xoa dịu lo ngại về nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng và tác động đến giá lương thực toàn cầu.

Trong chuyến công du các nước vùng Vịnh mới đây, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cùng Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) ra tuyên bố chung kêu gọi bảo đảm quyền tự do hàng hải, lưu thông không bị cản trở và không áp đặt bất kỳ hình thức kiểm soát hay thu phí nào đối với các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Iran cho rằng tuyến hàng hải này nên do Iran và Oman cùng quản lý, đồng thời tiếp tục cảnh báo các quốc gia vùng Vịnh không đứng về phía Washington trong cuộc đối đầu hiện nay.

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