Tin thế giới sáng 23-6: Mỹ tạm thời nới lỏng hạn chế đối với giao dịch dầu mỏ của Iran

(GLO)- Mỹ tạm thời nới lỏng hạn chế đối với giao dịch dầu mỏ của Iran; Ukraine tập kích xuyên biên giới, nhà máy quân sự Nga bốc cháy; EU hoãn hội nghị thượng đỉnh với Anh sau khi ông Keir Starmer tuyên bố từ chức... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 23-6.

Mỹ tạm thời nới lỏng hạn chế đối với giao dịch dầu mỏ của Iran

Mỹ đã ban hành một giấy miễn trừ tạm thời đối với các lệnh trừng phạt nhằm vào ngành dầu mỏ của Iran, cho phép sản xuất, bán, vận chuyển và nhập khẩu dầu thô cũng như các sản phẩm hóa dầu của Iran.

Bộ Tài chính Mỹ đưa ra thông báo này trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran tiếp tục diễn ra sau vòng đàm phán đầu tiên được tổ chức tại Thụy Sĩ vào cuối tuần qua.

Một kho chứa dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Không giống như Giấy phép Chung U được ban hành vào tháng 3-2026, vốn chỉ áp dụng đối với lượng dầu đã được bốc lên tàu chở dầu trước một thời hạn cắt mốc cụ thể, Giấy phép Chung X còn cho phép cả các hoạt động sản xuất. Giấy phép có thời hạn 60 ngày.

Giấy phép này cũng bao gồm các dịch vụ liên quan đến hoạt động thương mại năng lượng, bao gồm quản lý tàu biển, bảo hiểm, cung cấp thủy thủ đoàn, tiếp nhiên liệu cho tàu, phân cấp kỹ thuật tàu biển và sửa chữa khẩn cấp.

Những bên mua được phép thanh toán bằng các khoản tiền định giá bằng đô la Mỹ cho Iran, Chính phủ Iran hoặc các thực thể Iran đang bị trừng phạt đối với các giao dịch nằm trong phạm vi giấy phép.

Quân đội Israel ra chỉ thị hạn chế hoạt động ở miền Nam Liban

Nhật báo New York Times ngày 22-6 dẫn lời 2 quan chức Israel cho biết Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã ban hành các chỉ thị tác chiến mới, trong đó hạn chế hoạt động quân sự ở miền Nam Liban.

Theo mệnh lệnh mới, binh lính Israel chủ yếu chỉ được phép thực hiện các hành động phòng thủ và chỉ được phép nổ súng để đáp trả mối đe dọa trực tiếp trừ khi nhận được sự cho phép rõ ràng từ Tổng Tham mưu trưởng IDF.

Hiện trường đổ nát sau vụ không kích của Israel xuống Beirut, Liban ngày 8-4-2026. Ảnh: THX/TTXVN

Chỉ thị này cũng cấm binh lính bắn cảnh cáo vào thường dân trở về miền Nam Liban trừ khi họ tiếp cận các vị trí của Israel ở khoảng cách đủ gần để gây ra mối đe dọa tiềm tàng.

Ngoài ra, binh lính Israel không còn được phép phá dỡ nhà cửa hoặc các cơ sở hạ tầng khác trong khu vực an ninh mà không có sự chấp thuận của đội ngũ chỉ huy cấp cao.

Cả IDF và Văn phòng Thủ tướng Israel đều chưa đưa ra bình luận về những thông tin trên.

Ukraine tập kích xuyên biên giới, nhà máy quân sự Nga bốc cháy

Bộ Tổng tham mưu Ukraine ngày 22-6 tuyên bố một nhà máy điện tử lớn sản xuất linh kiện cho các hệ thống tên lửa tiên tiến của Nga đã bị lực lượng Ukraine tấn công tại thành phố Voronezh.

Bức ảnh được cho là ghi lại thiệt hại nặng nề tại nhà máy bán dẫn Voronezh sau khi bị lực lượng Ukraine tấn công vào ngày 22-6. Ảnh: Exilenova+/Telegram

Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, nhà máy bán dẫn Voronezh, được cho là nơi sản xuất linh kiện điện tử cho tên lửa Iskander và Kh-101 của Nga, cũng như hệ thống phòng không Pantsir-S1, là mục tiêu chính của cuộc tấn công.

"Các sản phẩm của nhà máy này được đối phương sử dụng trực tiếp để chế tạo vũ khí dẫn đường chính xác cao, mà quân đội Nga sử dụng để tấn công lãnh thổ Ukraine", Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết thêm.

Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, “việc phá hủy khả năng của cơ sở này sẽ làm suy yếu đáng kể khả năng sản xuất tên lửa mới của Nga”.

Lực lượng Ukraine cũng tiến hành một loạt các cuộc tấn công tầm xa khác bên trong lãnh thổ Nga và các vùng lãnh thổ mà Nga kiểm soát ở Ukraine trong ngày 22-6.

EU hoãn hội nghị thượng đỉnh với Anh sau khi Thủ tướng Keir Starmer tuyên bố từ chức

Liên minh châu Âu (EU) quyết định hoãn hội nghị thượng đỉnh với Vương quốc Anh sau khi Thủ tướng Keir Starmer tuyên bố từ chức. Động thái này khiến nhiều chương trình hợp tác và các cuộc đàm phán giữa hai bên tạm thời bị đình trệ trong lúc Anh chuẩn bị chuyển giao lãnh đạo.

Việc thay đổi nhân sự cấp cao đột ngột này đã khiến tiến trình đàm phán về các thỏa thuận kinh tế, thương mại nông nghiệp, quyền đánh cá và chương trình di chuyển của giới trẻ giữa Anh và EU tạm thời rơi vào trạng thái đình trệ. Ảnh: AP

Hội nghị thượng đỉnh EU - Vương quốc Anh lần thứ hai, vốn được lên lịch ấn định vào ngày 22-7 tới tại Brussels. Chủ tịch Hội đồng Châu Âu Antonio Costa đã xác nhận việc hoãn hội nghị này là điều chắc chắn, đồng thời cho biết phía EU đang đánh giá lại các cơ hội để tổ chức sự kiện vào một thời điểm thích hợp hơn. Bên cạnh đó, ông Costa cũng bày tỏ hy vọng người kế nhiệm của ông Starmer sẽ tiếp tục duy trì lộ trình đang thiết lập và làm ấm bầu không khí quan hệ giữa Brussels và London sau những năm tháng đầy sóng gió thời hậu Brexit.

Về phía Ủy ban Châu Âu, Chủ tịch Ursula von der Leyen đã gửi lời tri ân sâu sắc tới nhà lãnh đạo Anh, nhấn mạnh ông Starmer đã có những đóng góp to lớn giúp an ninh của châu Âu và Ukraine trở nên vững chắc hơn trong hai năm nhiệm kỳ vừa qua.

Kẻ xả súng sát hại cảnh sát ở Montreal để lại “tuyên ngôn” thù ghét hơn 100 trang

Một sĩ quan cảnh sát ở Montreal đã thiệt mạng sau vụ đấu súng với một nghi phạm vào chiều 22-6 tại Côte-des-Neiges, quận đông dân nhất của thành phố Montreal, Canada. Nghi phạm cũng đã bị bắn chết sau đó.

Cảnh sát gần hiện trường vụ xả súng ở Montreal, Canada ngay 22-6. Ảnh: Getty

Cảnh sát trưởng Montreal Fady Dagher cho biết tại cuộc họp báo rằng một nữ cảnh sát khác bị thương nặng và được đưa tới bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, nhưng hiện sức khỏe đã ổn định. Ngoài ra, một người dân bị thương nhẹ.

“Có vẻ như đây là một vụ phục kích”, một nguồn tin từ cơ quan thực thi pháp luật Canada cho biết. Cảnh sát đang xem xét một tài liệu được cho là “tuyên ngôn” dài hơn 100 trang mà họ tin có thể do tay súng viết. Theo các nguồn tin điều tra, tài liệu này được cho là mang tư tưởng cực đoan, thù ghét phụ nữ.

Nhà chức trách yêu cầu người dân tiếp tục tránh xa khu vực xảy ra vụ đấu súng.