Tin thế giới tối 22-6: Đàm phán Mỹ - Iran đạt tiến triển

(GLO)- Iran tăng xuất khẩu sau khi eo biển Hormuz mở cửa; Đàm phán Mỹ - Iran đạt tiến triển; Số người mắc Ebola tại CHDC Congo vượt mốc 1.000 ca... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 22-6.

Iran tăng xuất khẩu sau khi eo biển Hormuz mở cửa

Sadreddin Niavarani, Phó Chủ tịch Ủy ban Xuất khẩu thuộc Phòng Thương mại Iran, cho biết hoạt động xuất khẩu và nhập khẩu của nước này đã được nối lại thông qua các tuyến hàng hải phía Nam sau khi lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ được dỡ bỏ và eo biển Hormuz từng bước mở cửa trở lại.

Tàu bè đi qua eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters

Phát biểu trên truyền hình nhà nước, ông Niavarani cho biết: Những tàu hàng xuất khẩu đầu tiên đã rời cảng ngày 21-6 để tới Qatar và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), những thị trường truyền thống đối với hàng hóa Iran.

Cùng ngày, hãng thông tấn Nga TASS đưa tin tàu container đầu tiên cập cảng Shahid Rajaee ở Bandar Abbas kể từ khi Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa. Hoạt động bốc dỡ hàng hóa đã được triển khai ngay sau khi tàu cập bến, với mặt hàng chủ yếu là phụ tùng ô tô.

Bên cạnh đó, Iran cũng đã nối lại hoạt động bốc dỡ dầu thô tại cảng xuất khẩu trên đảo Kharg sau khoảng sáu tuần gián đoạn.

Đàm phán Mỹ - Iran đạt tiến triển



Truyền hình Nhà nước Iran đưa tin: Sau 18 giờ thảo luận căng thẳng với phái đoàn Mỹ tại Burgenstock (Thụy Sĩ), phái đoàn đàm phán Iran đã lên đường về nước vào sáng ngày 22-6. Tuy nhiên, một đội làm việc kỹ thuật của Iran vẫn ở lại Burgenstock để tiếp tục nhiệm vụ.

Dự kiến, đội kỹ thuật sẽ có các cuộc thảo luận xuyên suốt tuần với các đại diện Mỹ về những nội dung đã thống nhất.

Đàm phán Mỹ - Iran diễn ra tại khu nghỉ dưỡng Buergenstock ở Obbuergen, gần Lucerne, Thụy Sĩ. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Thủ tướng Pakistan Shebaz Sharif, người đã có mặt trực tiếp ở Burgenstock để hỗ trợ đàm phán, tuyên bố rằng vòng đàm phán đầu tiên Mỹ - Iran đã diễn ra thành công.

Trong thông điệp trên mạng xã hội X, ông Sharif khẳng định: Các cuộc thảo luận được tiến hành trong bầu không khí tích cực và xây dựng, thu được kết quả đáng khích lệ, bao gồm thỏa thuận về một lộ trình đàm phán 60 ngày hướng tới thỏa thuận cuối cùng, thành lập một Ủy ban Cấp cao về giám sát đàm phán và khởi động các cuộc thảo luận kỹ thuật mở rộng.

Số người mắc Ebola tại CHDC Congo vượt mốc 1.000 ca

Giới chức y tế Cộng hòa Dân chủ Congo cho biết số ca mắc Ebola được xác nhận tại nước này đã vượt mốc 1.000 ca, trong bối cảnh dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp tại các tỉnh miền Đông.

Nhân viên y tế thời dịch Ebola. Ảnh: Reuters

Theo bản cập nhật dịch tễ mới nhất được Bộ Y tế Congo công bố hôm 21-6, đã có 254 trường hợp tử vong vì Ebola. Tỷ lệ tử vong của đợt bùng phát hiện nay được ghi nhận ở mức 25,3%.

Báo cáo cho biết hiện có 365 bệnh nhân đang được cách ly hoặc điều trị tại các cơ sở y tế, trong khi 100 người đã hồi phục và được xuất viện.

Pháp: 13 người tử vong liên quan đến nắng nóng gay gắt

13 người đã thiệt mạng vì đuối nước trong đợt nắng nóng gay gắt ở Pháp vào cuối tuần qua.

Dự báo đợt nắng nóng này dự kiến sẽ dữ dội hơn từ ngày 22-6 trên khắp châu Âu, buộc nhiều nước phải đưa ra cảnh báo và áp dụng các biện pháp ứng phó đặc biệt.

Người dân tránh nóng tại đài phun nước ở Paris, Pháp. Ảnh: THX/TTXVN

Cả châu Âu phải hứng chịu cái nóng như thiêu đốt, khiến các sự kiện ngoài trời bị hủy bỏ, hoạt động giao thông bị gián đoạn, trường học phải đóng cửa và nhân viên văn phòng được yêu cầu làm việc tại nhà, trong khi chính quyền đưa ra cảnh báo về sức khỏe để bảo vệ người cao tuổi và những người dễ bị tổn thương.