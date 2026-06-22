Vì sao kết quả bầu cử Tổng thống Colombia thu hút sự chú ý của Mỹ?

(GLO)- Ngày 21-6, Cơ quan Bầu cử Quốc gia Colombia công bố kết quả kiểm phiếu sơ bộ với hơn 98% số phiếu được kiểm đếm. Với 49,7% số phiếu bầu, ứng viên theo đường lối cực hữu Abelardo de la Espriella, vượt qua đối thủ Iván Cepeda trong cuộc bầu cử tổng thống Colombia vòng hai.

Cuộc bầu cử tổng thống Colombia được Mỹ đặc biệt quan tâm vì khả năng định hình lại quan hệ song phương, triển vọng mở rộng hợp tác về an ninh, nhập cư và kinh tế, cũng như những tác động đối với cuộc chiến chống tội phạm và ma túy tại khu vực.

Ứng viên theo đường lối cực hữu Abelardo de la Espriella vượt qua đối thủ Iván Cepeda trong vòng hai của cuộc bầu cử tổng thống Colombia. Ảnh: EL HERALDO

Theo CNN, việc ông Abelardo De la Espriella trở thành tổng thống có thể giúp định hình lại quan hệ Colombia - Mỹ sau nhiều năm. Trước đó, dưới thời Tổng thống Gustavo Petro, quan hệ với Washington luôn trong tình trạng căng thẳng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng thừa nhận rằng, kết quả đóng vai trò quan trọng trong quan hệ giữa hai nước, liên quan trực tiếp đến đường hướng tương lai của quốc gia đồng minh quan trọng của Washington trong khu vực.

Một trong những yếu tố khiến giới chức Mỹ theo dõi sát sao cuộc bầu cử là mối quan hệ gần gũi giữa ông De la Espriella và Tổng thống Trump. Theo ABC News, ông Trump từng tuyên bố trên mạng xã hội Truth Social rằng ông dành cho ứng viên này sự "ủng hộ hoàn toàn và tuyệt đối". Trong khi đó, CNN dẫn lời ông De la Espriella cho biết ông đã nhận được cuộc gọi chúc mừng từ Tổng thống Trump ngay sau khi kết quả sơ bộ được công bố.

ABC News nhận định rằng nếu chiến thắng được xác nhận, ông De la Espriella có thể trở thành một trong những lãnh đạo bảo thủ nổi bật nhất tại Mỹ Latinh, đồng thời được kỳ vọng sẽ thúc đẩy quan hệ chặt chẽ hơn với chính quyền Trump. Điều này khiến cuộc bầu cử tại Colombia được xem như một phép thử đối với ảnh hưởng chính trị của ông Trump trong khu vực.

Không chỉ yếu tố chính trị, Washington còn nhìn thấy cơ hội mở rộng hợp tác với Bogotá trong nhiều lĩnh vực quan trọng.

Sau khi kết quả sơ bộ được công bố, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết chính quyền Trump mong muốn hợp tác chặt chẽ với chính phủ mới của Colombia nhằm thúc đẩy hợp tác an ninh khu vực, ngăn chặn tình trạng nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ và tăng cường quan hệ kinh tế song phương.

Về phần mình, ông De la Espriella cam kết tăng cường hợp tác an ninh với Mỹ, theo đuổi các chính sách kinh tế thị trường tự do, mở rộng hoạt động khai thác dầu khí, đồng thời giảm thuế và thúc đẩy tự do hóa nền kinh tế.

Những mục tiêu này được xem là phù hợp với các ưu tiên đối ngoại của chính quyền Mỹ, qua đó khiến kết quả bầu cử Colombia có ý nghĩa đáng kể đối với lợi ích của Mỹ tại khu vực.

Một vấn đề khác thu hút sự quan tâm của Washington là lập trường cứng rắn của ông De la Espriella đối với tội phạm, ma túy và các nhóm vũ trang.

Theo NPR, Colombia đang ở giai đoạn quan trọng trong tiến trình giải giáp các nhóm nổi dậy và cuộc chiến chống buôn bán ma túy. Ông De la Espriella tuyên bố rằng nếu đắc cử, ông sẽ phát động chiến dịch quân sự nhằm vào các nhóm du kích ngay sau khi nhậm chức.

Các biện pháp được ông đề cập bao gồm ném bom các trại của những nhóm mà ông gọi là "khủng bố ma túy", bắn hạ máy bay vận chuyển cocaine và đánh chìm các tàu thuyền tham gia hoạt động buôn lậu ma túy.

CNN cũng cho biết ứng viên này theo đuổi đường lối "bàn tay sắt" đối với tội phạm, tham nhũng và các tổ chức tội phạm. Ông đồng thời đề xuất xây dựng các siêu nhà tù theo mô hình của Tổng thống El Salvador Nayib Bukele.

Có thể nói, Colombia từ lâu là một trong những quốc gia trọng điểm trong các chương trình hợp tác an ninh và chống ma túy của Mỹ tại Mỹ Latinh. Vì vậy, bất kỳ sự thay đổi đáng kể nào trong chính sách an ninh của Bogotá đều có thể tác động trực tiếp đến các lợi ích chiến lược của Washington.