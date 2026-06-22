Tin thế giới sáng 22-6: Tổng thống Trump dọa giáng đòn mạnh vào Tehran một lần nữa

(GLO)- Tổng thống Trump dọa giáng đòn mạnh vào Tehran một lần nữa; Iran phản ứng mạnh trước những ‘lời đe dọa’ mới nhất của Tổng thống Mỹ; Nga tung video không kích hàng loạt cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 22-6.

Tổng thống Trump dọa giáng đòn mạnh vào Tehran một lần nữa

Trong phát biểu đưa ra ngày 21-6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng yêu cầu Iran ngay lập tức ngăn chặn các lực lượng tại Liban mà ông gọi là “lực lượng ủy nhiệm được trả lương hậu hĩnh” của Iran gây rắc rối, nếu không Washington sẽ giáng đòn mạnh vào Tehran “một lần nữa”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với báo giới hôm 17.6 Ảnh: Reuters

Viết trên nền tảng mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump tuyên bố: “Nếu họ không làm vậy, chúng tôi sẽ đánh Iran rất mạnh một lần nữa, giống như những gì chúng tôi đã làm tuần trước, chỉ có điều còn mạnh hơn”.

Theo Fox News, Tổng thống Trump cũng đã trao đổi với phía Iran trong đêm và cảnh báo rằng nếu Tehran đóng cửa eo biển Hormuz thì “các ông sẽ không còn đất nước nào nữa” và thậm chí sẽ không thể quay trở lại đất nước của mình.

Nhà lãnh đạo Mỹ nói: “Tôi có lựa chọn 60 ngày và sau khi lựa chọn đó kết thúc, tôi có thể làm bất cứ điều gì tôi muốn”.

Tổng thống Trump cũng cho biết có 19 triệu thùng dầu đã được vận chuyển qua eo biển Hormuz trong ngày 20-6.

Iran phản ứng mạnh trước những ‘lời đe dọa’ mới nhất của Tổng thống Mỹ

Theo hãng thông tấn Tasnim của Iran, đoàn đàm phán của Iran đã lên tiếng phản đối những “lời đe dọa” của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong lúc các cuộc đàm phán đang diễn ra tại Thụy Sĩ, cho rằng những phát biểu này là hành vi “vi phạm” bản ghi nhớ giữa Tehran và Washington,

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi (giữa) và Ngoại trưởng Thụy Sĩ Ignazio Cassis tại cuộc gặp ở Burgenstock, Thụy Sĩ, ngày 21-6-2026. Ảnh: AA/TTXVN

Dẫn lời phái đoàn đàm phán Iran, Tasnim cho biết các “lời đe dọa” của Trump nhằm vào Iran và đoàn đàm phán của nước này là “sự vi phạm trắng trợn” Điều 1 của Bản Ghi nhớ Islamabad.

Theo phái đoàn Iran, Điều 1 của Bản Ghi nhớ Islamabad yêu cầu Mỹ phải kiềm chế không đưa ra bất kỳ lời “đe dọa” nào.

Tasnim cũng đưa tin rằng phái đoàn Iran đã rời địa điểm đàm phán với Mỹ sau những phát biểu mang tính “đe dọa” của Tổng thống Trump.

Căng thẳng với Hezbollah hạ nhiệt, Israel dỡ bỏ hạn chế dọc biên giới với Liban

Ngày 21-6, Israel thông báo dỡ bỏ toàn bộ các biện pháp hạn chế được áp đặt tại những khu vực biên giới phía Bắc như một phần của cuộc chiến với phong trào Hezbollah tại Liban.

Động thái trên diễn ra sau khi các cuộc giao tranh tại khu vực này có dấu hiệu hạ nhiệt trong thời gian qua.

Binh sỹ Israel được triển khai tại miền Nam Liban. Ảnh: THX/TTXVN

Thông báo của quân đội Israel xác nhận toàn bộ các biện pháp hạn chế sẽ được dỡ bỏ từ 6h ngày 22-6 theo giờ địa phương (tức 10h ngày 22-6 theo giờ Việt Nam). Theo đó, các cộng đồng dân cư ở khu vực biên giới phía Bắc “sẽ chuyển sang mức độ hoạt động đầy đủ và không có hạn chế” thay vì việc chỉ hoạt động một phần như trước đây.

Trước đó, Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz chiều 20-6 (giờ địa phương) đã chỉ đạo quân đội nước này “kiềm chế nổ súng” tại Liban. Quyết định này được đưa ra sau quá trình phối hợp giữa giới lãnh đạo chính trị Israel và phía Mỹ. Tuy nhiên, quân đội Israel sẽ không rút khỏi khu vực miền Nam Liban.

Nga tung video không kích hàng loạt cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga ngày 21-6 đã công bố đoạn video ghi lại chiến dịch không kích quy mô lớn của quân đội nước này nhằm vào hạ tầng quân sự và năng lượng của Ukraine.

"Chiến dịch không kích do phi đội máy bay chiến đấu và các đơn vị máy bay không người lái (UAV) tấn công thực hiện. Việc nhắm vào các cơ sở quân sự và năng lượng sẽ làm gián đoạn khả năng hậu cần của Ukraine, qua đó giúp tạo lợi thế cho các đơn vị ở tiền tuyến", phía Nga cho biết.

Nga không kích hàng loạt cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine. Video: Zvezda

Theo báo cáo, các mục tiêu bị nhắm tới trong đoạn video bao gồm 3 kho nhiên liệu của Ukraine ở vùng Kiev, Sumy và Chernihiv. Bên cạnh đó, quân đội Nga còn không kích chính xác vào một sân bay quân sự, một trung tâm hậu cần và một công xưởng sản xuất UAV ở vùng Donetsk.

Trong 24 giờ qua, các tiêm kích Su-34 của Nga cũng đã triển khai bom dẫn đường để tấn công các điểm triển khai và điều khiển UAV của Ukraine tại Dobropolye, Kucherov Yar và Nikolayevka. Theo Bộ Quốc phòng Nga, toàn bộ mục tiêu nêu trên đã bị phá hủy. Kết quả được xác nhận bằng hình ảnh giám sát do UAV ghi lại.