Australia không còn là lục địa duy nhất trên thế giới chưa ghi nhận cúm gia cầm H5

(GLO)- Australia chính thức không còn là lục địa duy nhất trên thế giới không có cúm gia cầm H5 khi ngày 20-6, Bộ Nông nghiệp nước này khẳng định lần đầu tìm thấy virus trong 1 con chim cướp biển nâu bị chết ở khu vực cách TP. Perth khoảng 700 km.

Cùng với đó, cơ quan chức năng Australia cũng phát hiện virus này ở loài hải âu khổng lồ. 2 loài chim phát hiện mang virus cúm H5 đều là chim biển nhập cư đến Australia và được tìm thấy ở vùng xa xôi của nước này.

Virus cúm gia cầm H5 chính thức xuất hiện tại lục địa Australia. Ảnh: Reuters/VOV

Sự xuất hiện của virus nguy hiểm H5 khiến Australia lo ngại chủng cúm sẽ lây lan nhanh chóng trong đất liền. Hiện cơ quan chức năng của Australia đang đẩy mạnh công tác giám sát mức độ lây nhiễm của động vật hoang dã, bảo vệ các sản phẩm gia cầm, giảm thiểu tác động của virus tới cộng đồng và động vật hoang dã.

Trước khi virus cúm gia cầm H5 xuất hiện, chính phủ Australia đã chi hơn 113 triệu AUD để tăng cường khả năng chuẩn bị ứng phó với dịch bệnh. Từ năm 2024, nước này đã thành lập lực lượng đặc nhiệm đa ngành để chuẩn bị cho khả năng virus xâm nhập; đồng thời tiến hành nhiều cuộc diễn tập quốc gia mô phỏng tình huống virus xâm nhập.