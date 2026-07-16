Pháp thông qua luật cho phép trợ tử đối với người mắc bệnh nan y

(GLO)- Ngày 15-7, Hạ viện Pháp chính thức thông qua đạo luật cho phép trợ tử đối với người trưởng thành mắc bệnh không còn khả năng chữa khỏi, với 291 phiếu ủng hộ và 241 phiếu chống.

Trước đó, dự luật này từng được Hạ viện thông qua nhiều lần nhưng không nhận được sự đồng thuận của Thượng viện. Theo quy định của Hiến pháp Pháp, Chính phủ quyết định để Hạ viện đưa ra quyết định cuối cùng mà không cần sự phê chuẩn của Thượng viện.

Quang cảnh phiên họp Quốc hội Pháp tại thủ đô Paris. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN phát

Theo đạo luật này, người trưởng thành mắc bệnh nan y có thể đề nghị được tiếp cận thuốc trợ tử nếu đáp ứng đầy đủ các tiêu chí pháp luật quy định. Đối tượng áp dụng là những người không còn khả năng chữa khỏi, đang phải chịu đau đớn về thể chất kéo dài và vẫn có đủ năng lực để tự nguyện đưa ra quyết định sau khi đã được cung cấp đầy đủ thông tin.

Người bệnh chỉ được xem xét nếu các biện pháp điều trị không còn hiệu quả trong việc giảm đau hoặc bản thân họ cho rằng mức độ đau đớn vượt quá khả năng chịu đựng và đã lựa chọn không tiếp tục điều trị. Hồ sơ sẽ được bác sĩ thẩm định, sau đó chuyển tới hội đồng chuyên môn để đánh giá các điều kiện theo luật. Trên cơ sở kết quả xem xét, bác sĩ là người đưa ra quyết định cuối cùng. Trong toàn bộ quá trình này, người bệnh vẫn có quyền thay đổi ý định bất cứ lúc nào.

Về nguyên tắc, thuốc trợ tử sẽ do chính người bệnh sử dụng. Chỉ trong trường hợp không còn đủ khả năng về thể chất, việc hỗ trợ mới được giao cho bác sĩ hoặc nhân viên y tế.

Sau cuộc bỏ phiếu, Tổng thống Emmanuel Macron nhận định Quốc hội đã tiến hành một cuộc thảo luận nghiêm túc và tôn trọng đối với một vấn đề mang ý nghĩa sâu sắc cả về cá nhân lẫn xã hội.

Mặc dù đã vượt qua bước bỏ phiếu cuối cùng tại Quốc hội, đạo luật vẫn còn phải trải qua quá trình xem xét về tính hợp hiến. Thủ tướng Sébastien Lecornu sẽ đề nghị Hội đồng Hiến pháp đánh giá nội dung của văn bản trước khi luật có hiệu lực.

Việc hợp pháp hóa trợ tử tiếp tục là chủ đề gây nhiều ý kiến trái chiều tại Pháp. Đa số nghị sĩ thuộc các đảng cánh tả và liên minh cầm quyền ủng hộ dự luật, trong khi phần lớn nghị sĩ cánh hữu và cực hữu bỏ phiếu phản đối.