Tin thế giới sáng 21-7: Nga tập kích lãnh thổ Ukraine, 14 người thiệt mạng

(GLO)- Nga tập kích lãnh thổ Ukraine, 14 người thiệt mạng; Mỹ và Iran tiếp tục giao tranh; Đức thừa nhận khủng hoảng năng lượng do thiếu nguồn cung khí đốt từ Nga; Mỹ áp thêm thuế 50% đối với một số hàng hóa của Canada... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 21-7.

Nga tập kích lãnh thổ Ukraine, 14 người thiệt mạng

Ngày 20-7, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này tiếp tục tấn công các cảng được sử dụng để hỗ trợ quân đội Ukraine trong đêm.

Theo bộ trên, các loại vũ khí chính xác phóng từ trên không và UAV đã đánh trúng các kho chứa nhiên liệu và dầu nhờn tại cảng Odessa. Bộ Quốc phòng Nga cũng tuyên bố lực lượng nước này đã tấn công các địa điểm lắp ráp và cất giữ xuồng không người lái của hải quân Ukraine, cùng các khu vực triển khai lực lượng của Ukraine.

Lính cứu hỏa dập lửa tại tòa chung cư ở thị trấn Pavlohrad, tỉnh Dniproppetrovsk (Ukraine) sau vụ tấn công ngày 20.7. Ảnh: Reuters

Giới chức địa phương Ukraine ngày 20-7 cho biết các cuộc tấn công của Nga trong vòng 24 giờ đã khiến ít nhất 14 người thiệt mạng và 162 người bị thương trên khắp Ukraine. Những vụ tấn công gây thương vong nặng nề nhất được ghi nhận tại các tỉnh Zaporizhzhia và Kharkov.

Theo Không quân Ukraine, Nga đã phóng 2 tên lửa dẫn đường Kh-59/69 từ bán đảo Crimea do Nga kiểm soát cùng 94 UAV tấn công kiểu Shahed vào rạng sáng. Một tên lửa và 9 UAV đã đánh trúng 9 mục tiêu, trong khi quả tên lửa còn lại không tới được mục tiêu.

Mỹ và Iran tiếp tục giao tranh dù cùng phát đi tín hiệu đàm phán

Dù cùng với việc phát đi tín hiệu sẵn sàng đàm phán, cả Mỹ và Iran tối 21-7 tiếp tục dội hỏa lực nhằm vào nhau.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông (CENTCOM) ra thông báo khẳng định chiến dịch tập kích mới vào Iran được thực hiện theo lệnh của Tổng thống Donald Trump. Mục tiêu nhằm tiếp tục làm suy giảm khả năng đe dọa quân sự của Iran đối với tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, các thông tin liên quan khác như quy mô hay phạm vi mục tiêu mục tiêu tấn công, không được đề cập.

Tàu chiến Mỹ phóng hỏa lực tập kích Iran. Ảnh: Reuters

Truyền thông Iran báo cáo về một loạt vụ nổ lớn tại khu vực ven bờ, trên vịnh Ba Tư, tại eo Hormuz và nằm sâu trong đất liền Iran. Các nguồn tin khẳng định, ít nhất 3 tỉnh của Iran là Markazi, Hormozgan và Fars đã bị tập kích. Trong số các mục tiêu bị đánh phá có một khu công nghiệp ở tỉnh Markazi.

Đáp lại, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã phóng tên lửa đạn đạo vào Jordan, quốc gia A rập có lực lượng Mỹ đồn trú. Bộ Quốc phòng Jordan xác nhận, hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn thành công 3 quả tên lửa của Iran và cuộc tấn công không gây bất kỳ thương vong hay thiệt hại đáng kể nào.

Đức thừa nhận khủng hoảng năng lượng do thiếu nguồn cung khí đốt từ Nga

Trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình ZDF ngày 20-7, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho rằng nước Đức đang phải đối mặt với những thách thức hoàn toàn khác so với trước đây, bao gồm xung đột tại Ukraine, sức ép cạnh tranh từ Trung Quốc và “cuộc khủng hoảng năng lượng đang diễn ra do thiếu nguồn cung khí đốt từ Nga”.

Phát biểu được đưa ra khi chính phủ Đức chịu nhiều sức ép liên quan đến việc chưa thực hiện được một số cam kết tranh cử cũng như mức độ tín nhiệm của công chúng suy giảm.

﻿Các đường ống tại các cơ sở tiếp bờ của đường ống dẫn khí đốt 'Nord Stream 1' ở Lubmin, Đức. Ảnh: Reuters

Ngành công nghiệp Đức đang chịu tác động nặng nề bởi giá năng lượng leo thang. Theo các số liệu được công bố, chi phí năng lượng công nghiệp của Đức hiện thuộc nhóm cao nhất thế giới, chỉ đứng sau Anh và Nhật Bản.

Sau năm 2022, Đức từng bước chấm dứt nhập khẩu khí đốt giá rẻ từ Nga, đồng thời đẩy nhanh lộ trình loại bỏ điện hạt nhân để ưu tiên phát triển năng lượng tái tạo. Quá trình chuyển đổi này khiến chi phí sản xuất tăng mạnh, đặc biệt đối với các ngành công nghiệp tiêu thụ nhiều năng lượng.

Trước khi cắt giảm nhập khẩu năng lượng từ Nga, khoảng 55% lượng khí đốt tự nhiên của Đức được cung cấp từ nước này. Hiện nay, Na Uy là nhà cung cấp khí đốt lớn nhất cho Đức với khoảng 44%.

Mỹ áp thêm thuế 50% đối với một số hàng hóa của Canada

Nhà Trắng ngày 20-7 cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký 3 sắc lệnh theo Điều 338 của Đạo luật Thuế quan năm 1930, áp dụng mức thuế bổ sung 50% đối với một số mặt hàng nhập khẩu từ Canada nhằm đáp trả điều mà Washington cho là các chính sách phân biệt đối xử của Ottawa đối với hàng hóa Mỹ.

Các container hàng hóa tại cảng Long Beach, bang California, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Thông báo của Nhà Trắng cho biết các sắc lệnh áp dụng đối với nhiều nhóm hàng hóa của Canada, từ rượu vang, gậy khúc côn cầu đến ximăng.

Mức thuế mới sẽ có hiệu lực sau 30 ngày kể từ ngày ký và được áp dụng đối với các mặt hàng thuộc diện điều chỉnh bất kể có đáp ứng quy tắc xuất xứ của Hiệp định Mỹ-Mexico-Canada (USMCA) hay không.

Tuy nhiên, các mặt hàng năng lượng, kali (potash), các sản phẩm đang chịu thuế theo Điều 232 của Đạo luật Mở rộng thương mại năm 1962, cùng một số mặt hàng như thủy sản và khoáng sản thiết yếu sẽ được miễn áp dụng mức thuế bổ sung này.

Nhà Trắng khẳng định các biện pháp mới nhằm "khôi phục nguyên tắc có đi có lại trong thương mại" và tạo sân chơi bình đẳng cho các ngành xuất khẩu chủ lực của Mỹ như ôtô, đồ uống có cồn và sản phẩm sữa.