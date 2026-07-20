Tin thế giới tối 20-7: Iran tuyên bố 'chiến tranh tổng lực' với Mỹ

(GLO)- Iran tuyên bố 'chiến tranh tổng lực' với Mỹ; Thái Lan, Trung Quốc tăng cường hợp tác chống lừa đảo xuyên quốc gia; Ông Andy Burnham chính thức nhậm chức Thủ tướng Anh; Bangladesh và Mỹ tổ chức tập trận quân sự... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 20-7.

Iran tuyên bố 'chiến tranh tổng lực' với Mỹ

Tổng thống Masoud Pezeshkian tuyên bố Iran đang tiến hành "cuộc chiến tổng lực" với Mỹ, sau khi Washington tăng cường không kích khắp nước này.

"Thực tế là hôm nay, Cộng hòa Hồi giáo Iran bước vào cuộc chiến tranh tổng lực với Mỹ. Chúng ta phải thực tế và chấp nhận những hệ quả tất yếu", Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nhấn mạnh. Đây là lần đầu tiên Iran tuyên bố tiến hành chiến tranh tổng lực với Mỹ kể từ khi lệnh ngừng bắn đổ vỡ hôm 7-7.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tại thủ đô Tehran. Ảnh: Reuters

Tuyên bố được Tổng thống Pezeshkian đưa ra sau khi Mỹ rạng sáng 20-7 mở rộng không kích, tấn công các mục tiêu ở phía bắc và miền trung Iran. Những ngày trước, các đợt không kích của Mỹ chủ yếu tập trung vào các khu vực gần eo biển Hormuz. Tất cả các tỉnh của Iran bị nhắm mục tiêu trong đêm không kích thứ 9 của Mỹ đều là nơi đặt căn cứ quân sự và hệ thống phòng không.

Phát biểu tại cuộc họp với các quan chức tư pháp ở Tehran, Tổng thống Iran nhấn mạnh mặt trận quan trọng nhất hiện nay là kinh tế và sinh kế của người dân.

Cùng ngày 20-7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết các trao đổi ngoại giao với Mỹ thông qua trung gian vẫn tiếp diễn. Bộ Ngoại giao Iran khẳng định sẵn sàng nối lại đàm phán với Mỹ để giảm leo thang, hạ nhiệt xung đột. Tehran đồng thời khẳng định các biện pháp ngoại giao và quân sự hoàn toàn có thể được tiến hành song song, miễn sao đảm bảo được lợi ích quốc gia.

Hiện chưa rõ động cơ thực sự phía sau tuyên bố sẵn sàng đàm phán Bộ Ngoại giao Iran là gì.

Thái Lan, Trung Quốc tăng cường hợp tác chống lừa đảo xuyên quốc gia

Thái Lan và Trung Quốc đã nhất trí thành lập cơ chế đối thoại cấp cao “2+2” giữa Bộ trưởng Ngoại giao và Bộ trưởng Quốc phòng hai nước, đồng thời đẩy mạnh phối hợp trấn áp các mạng lưới lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia.

Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anutin Charnvirakul (trái) và Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường. Ảnh: Chính phủ Thái Lan

Theo Người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Rachada Dhnadirek, thoả thuận được công bố trong cuộc hội đàm diễn ra ngày 20-7 giữa Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anutin Charnvirakul và Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc Lý Cường nhân chuyến thăm chính thức Trung Quốc từ ngày 16-20/7.

Theo đó, cơ chế “2+2” sẽ là kênh thảo luận chiến lược về an ninh khu vực và các mối đe dọa mới nổi. Thái Lan tuyên bố sẵn sàng đăng cai phiên họp đầu tiên. Hai bên cũng nhất trí mở rộng hợp tác công nghiệp quốc phòng, chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực.

Trong lĩnh vực chống tội phạm, Thủ tướng Anutin nhấn mạnh Thái Lan coi trọng việc triệt phá các mạng lưới lừa đảo trực tuyến, gian lận tài chính và hoạt động phi pháp dọc biên giới với Myanmar, Lào, Campuchia.

Tại hội đàm, lãnh đạo hai nước đã chứng kiến lễ ký 15 thỏa thuận hợp tác trên nhiều lĩnh vực, từ chống rửa tiền, y tế, quản lý nước, năng lượng, giáo dục, nghiên cứu khoa học đến hợp tác truyền thông.

Ông Andy Burnham chính thức nhậm chức Thủ tướng Anh

Ngày 20-7, Vua Charles III đã chính thức bổ nhiệm ông Andy Burnham làm Thủ tướng mới của Anh, thay thế cho ông Keir Starmer vừa rời nhiệm sở.

Vua Charles III (phải) và tân Thủ tướng Anh Andy Burnham. Ảnh: X/@RoyalFamily

"Tôi nhận thức rõ được rằng mình là thủ tướng thứ 7 của Anh kể từ năm 2016. Đây là thời điểm để chúng ta suy ngẫm và đưa ra một quyết tâm mới. Điều đó đòi hỏi thế hệ chính trị gia của chúng tôi phải nỗ lực nhiều hơn để giải quyết những thách thức mới. Nước Anh cần cho thế giới thấy rằng chúng ta có thể một lần nữa khôi phục sự ổn định. Tôi biết người dân trong nước đã quá mệt mỏi với chính trị, thành thật mà nói chúng tôi đã làm chưa đủ tốt và điều đó cần phải thay đổi", ông Burnham phát biểu sau cuộc gặp với Vua Charles.

Sau khi nhậm chức, ông Burnham sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm nền kinh tế trì trệ, chi phí sinh hoạt tăng do tác động của các cuộc xung đột tại Ukraine và Trung Đông cùng tình trạng quá tải của các dịch vụ công tại Anh.

Bangladesh và Mỹ tổ chức cuộc tập trận quân sự Tiger Lightning 2026

Ngày 19-7, Quân đội Bangladesh và Bộ Tư lệnh Lục quân Thái Bình Dương của Mỹ (USARPAC) đã chính thức khai mạc cuộc tập trận quân sự chung kéo dài 13 ngày mang tên Tiger Lightning 2026 tại doanh trại quân đội ở thành phố Sylhet, miền Đông Bangladesh.

Theo kế hoạch, cuộc tập trận diễn ra từ ngày 19 - 31/7 với sự tham gia của 184 quân nhân, gồm 91 binh sĩ Mỹ cùng 93 quân nhân Bangladesh.

Hình ảnh lễ khai mạc cuộc tập trận Tiger Lightning 2026. Ảnh: Quân đội Bangladesh

Theo Ban tổ chức, nội dung diễn tập tập trung nâng cao khả năng hiệp đồng tác chiến, tăng cường năng lực sẵn sàng chiến đấu và ứng phó với các thách thức an ninh mới nổi. Các khoa mục huấn luyện cũng hướng tới tăng cường hợp tác trong chống khủng bố, hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa và bảo đảm an ninh khu vực.

Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Bangladesh, Trung tướng Md Mainur Rahman, khẳng định Tiger Lightning 2026 là một trong những cơ chế hợp tác quân sự song phương quan trọng giữa Bangladesh và Mỹ.