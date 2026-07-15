Tin thế giới sáng 15-7: Iran dồn dập tấn công căn cứ quân sự Mỹ, Tổng thống Trump đe dọa tấn công mạnh

(GLO)- Iran dồn dập tấn công căn cứ quân sự Mỹ, Tổng thống Trump đe dọa tấn công mạnh; Hungary tuyên bố sẽ "đóng sập cánh cửa trước Nga"; Mỹ rút lại kế hoạch áp phí 20% đối với tàu qua eo biển Hormuz... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 15-7.

Iran dồn dập tấn công căn cứ quân sự Mỹ, Tổng thống Trump đe dọa tấn công mạnh

Quân đội Iran ngày 14-7 đã công bố đoạn video mới ghi lại cảnh phóng máy bay không người lái (UAV) trong giai đoạn thứ 7 của chiến dịch tấn công trả đũa nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực.

Iran tấn công các căn cứ quân sự Mỹ trong đòn đáp trả. Ảnh chụp màn hình: RT

Theo tuyên bố của quân đội Iran, các UAV mang thuốc nổ đã nhắm mục tiêu vào khu vực triển khai tiêm kích F/A-18, một tòa nhà dùng làm nơi ở của binh sĩ và một địa điểm rộng lớn chứa thiết bị quân sự của Mỹ tại căn cứ không quân Al-Azraq ở Jordan.

Quân đội Iran cho biết các cuộc tấn công nhằm củng cố lời cảnh báo của họ rằng “thời đại tấn công chớp nhoáng đã kết thúc” và bất kỳ cuộc tấn công nào vào lãnh thổ, vùng biển hoặc không phận của Iran sẽ vấp phải đòn đáp trả tương xứng.

Hãng tin IRNA dẫn lời quân đội Iran cho biết “các hoạt động này sẽ tiếp tục cho đến khi giành được chiến thắng cuối cùng”.

Tổng thống Donald Trump cảnh báo Mỹ sẽ tấn công các cây cầu và nhà máy điện của Iran vào tuần tới nếu Tehran không quay lại bàn đàm phán.

"Chúng tôi sẽ đánh họ (Iran) rất mạnh vào tối mai. Chúng tôi sẽ đánh họ rất mạnh vào đêm hôm sau, và rồi đến tuần tới mọi chuyện sẽ thực sự tồi tệ với họ, bởi tuần tới sẽ là các nhà máy điện. Tuần tới sẽ là các cây cầu”, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Fox News ngày 14-7.

Ông Trump cho biết các cuộc không kích nhằm vào Iran sẽ "tiếp tục cho đến khi tôi cho rằng như vậy là đủ".

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng không loại trừ khả năng triển khai bộ binh tới Iran, nhưng nhấn mạnh ông “không muốn làm điều đó”.

Hungary tuyên bố sẽ ‘đóng sập cánh cửa trước Nga’

Ngày 14-7, Bộ trưởng Quốc phòng Hungary Romulus Ruszin-Szendi cho biết chính phủ mới được thành lập của nước này có ý định “đóng sầm cánh cửa trước Liên bang Nga”, với mục tiêu khôi phục lòng tin của các đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh châu Âu (EU).

Lễ tuyên thệ nhậm chức của Chính phủ mới tại Quốc hội ở thủ đô Budapest, Hungary ngày 12-5-2026. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu tại hội nghị Đối thoại Budapest về Năng lượng và An ninh, do Viện Equilibrium tổ chức, Bộ trưởng Quốc phòng Hungary nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tái củng cố các liên minh.

Ông Ruszin-Szendi tuyên bố: “Hungary phải khôi phục lòng tin của các đồng minh, và chúng tôi sẽ đóng cánh cửa trước Liên bang Nga”.

Ông Ruszin-Szendi cáo buộc tình báo Liên bang Nga đã tìm cách thâm nhập vào Hungary và các quốc gia EU khác thông qua những kênh bí mật.

Trong phần giải thích bổ sung được đăng sau đó trên Facebook - nền tảng bị cấm tại Liên bang Nga và thuộc sở hữu của Meta, công ty bị Moskva coi là tổ chức cực đoan - ông Ruszin-Szendi đã làm rõ phát biểu của mình nhằm cung cấp bối cảnh đầy đủ hơn.

Mỹ rút lại kế hoạch áp phí 20% đối với tàu qua eo biển Hormuz

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 14-7 thông báo đã hủy kế hoạch áp mức phí tới 20% đối với các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, chỉ một ngày sau khi công bố biện pháp này, thay vào đó chuyển sang thúc đẩy các thỏa thuận thương mại và đầu tư với các đồng minh vùng Vịnh.

Tàu thương mại chờ đi qua eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết: "Tôi đã quyết định thay thế mức phí 20% của Mỹ bằng các thỏa thuận thương mại và đầu tư mà các quốc gia vùng Vịnh khác nhau sẽ thực hiện với Mỹ."

Trước đó, ngày 13-7, ông Trump thông báo Washington sẽ áp dụng mức phí 20%, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động vận tải biển và thị trường năng lượng toàn cầu.

Việc rút lại kế hoạch áp phí diễn ra trong bối cảnh chính quyền Mỹ đang thúc đẩy quan hệ kinh tế với các quốc gia vùng Vịnh, bao gồm Ả rập Xê út, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Qatar. Người đứng đầu Nhà Trắng cho biết các thỏa thuận đầu tư mới sẽ là phương án thay thế cho khoản phí dự kiến.

Tổng thống Mỹ ủng hộ dự luật có thể áp thuế tới 500% đối với hàng hóa Ấn Độ

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phát tín hiệu ủng hộ dự luật trừng phạt Nga mới, có thể mở đường cho việc áp thuế quan lên tới 500% đối với hàng hóa từ các quốc gia tiếp tục mua năng lượng của Nga, trong đó có Ấn Độ.

Ảnh minh họa. Ảnh: Reuters

Trả lời phỏng vấn hãng tin ANI của Ấn Độ, một quan chức Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump ủng hộ Dự luật do Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Lindsey Graham và Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Richard Blumenthal đồng bảo trợ, trao cho Tổng thống Mỹ quyền áp đặt các mức thuế quan thứ cấp rất cao đối với các nước giao dịch với ngành năng lượng Nga nếu Moscow không đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Theo nội dung dự luật, Tổng thống Mỹ có thể áp thuế lên tới 500% đối với hàng nhập khẩu từ các quốc gia tiếp tục mua dầu, khí đốt hoặc uranium của Nga. Nếu được Quốc hội thông qua, đây sẽ là thẩm quyền áp thuế thứ cấp rộng nhất mà Quốc hội Mỹ từng trao cho một Tổng thống nhằm tác động đến hoạt động thương mại của các nước thứ ba.