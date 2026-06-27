Tin thế giới sáng 27-6: Động đất Venezuela: 920 người tử vong, hơn 50.000 người mất tích

(GLO)- Động đất Venezuela: 920 người tử vong, hơn 50.000 người mất tích; Mỹ tập kích loạt mục tiêu ở Iran; Mỹ công bố thỏa thuận khung giữa Israel và Liban; Nga kích hoạt tình trạng khẩn cấp ở Crimea... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 27-6.

Động đất Venezuela: 920 người tử vong, hơn 50.000 người mất tích

Người dân Venezuela và các đội cứu hộ vẫn đang chạy đua tìm kiếm những người sống sót bị mắc kẹt dưới đống đổ nát khi số người được xác nhận chết do hai trận động đất liên tiếp đã lên tới hơn 900 người trong bối cảnh nguồn lực từ nhà nước là hạn chế.

Cứu hộ động đất tại Venezuela. Ảnh: Reuters

Các đội cứu hộ nước ngoài và viện trợ nước ngoài đã đến được những khu vực Venezuela bị ảnh hưởng nặng nề nhất, gần hai ngày sau khi hai trận động đất mạnh 7,2 và 7,5 độ tàn phá một phần thủ đô Caracas và các khu vực lân cận.

Chính phủ Venezuela ước tính 172 người vẫn còn mắc kẹt dưới đống đổ nát, ngoài 920 người thiệt mạng được xác nhận và 3.360 người bị thương. Trong khi đó, quan chức Liên Hợp Quốc nói rằng còn hơn 50.000 người đang mất tích.

Thiệt hại kinh tế cũng được công bố vào ngày 26-6, với một báo cáo của Liên hợp quốc ước tính thiệt hại trực tiếp từ các trận động đất vào khoảng 6,7 tỷ USD.

Mỹ tập kích loạt mục tiêu ở Iran

Ngày 26-6, Quân đội Mỹ tuyên bố tấn công nhiều mục tiêu ở Iran, đáp trả vụ tàu hàng bị tập kích khi di chuyển qua eo biển Hormuz.

Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ tại Trung Đông, thông báo: "Lực lượng Mỹ đã không kích kho tên lửa, máy bay không người lái (UAV) và đài radar ven biển của Iran, sau khi Tehran sử dụng UAV tự sát tấn công tàu hàng Ever Lovely".

Động thái diễn ra một ngày sau vụ tàu hàng Ever Lovely, treo cờ Singapore, bị tấn công khi đang di chuyển dọc theo bờ biển Oman để rời eo biển Hormuz.

"Iran gây hấn vô cớ nhằm vào tàu thương mại là hành động vi phạm rõ ràng thỏa thuận ngừng bắn", CENTCOM cho hay, mô tả đợt không kích là "phản ứng đáp trả mạnh mẽ".

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) lên án cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Iran, cho rằng Washington đã vi phạm cam kết trong bản ghi nhớ ký với Tehran tuần trước. Để đáp trả, họ đã "tấn công các vị trí của quân đội Mỹ trong khu vực" để trả đũa, nhưng không nêu rõ địa điểm.

Mỹ công bố thỏa thuận khung giữa Israel và Liban

Ngày 16-6, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio thông báo Israel và Liban đã ký một thỏa thuận khung tại Washington do Mỹ làm trung gian, được xem là bước đi đầu tiên hướng tới một nền hòa bình lâu dài sau nhiều tháng giao tranh giữa Israel và lực lượng Hezbollah.

Cuộc gặp giữa phái đoàn Israel và Liban do Mỹ chủ trì tại Washington. Ảnh: Reuters

Theo Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, thỏa thuận thiết lập một lộ trình rõ ràng nhằm khôi phục chủ quyền của Liban, giải giáp Hezbollah, phá bỏ cơ sở hạ tầng quân sự của lực lượng này, đồng thời tạo điều kiện để Israel rút quân về biên giới sau khi các mối đe dọa an ninh đối với nước này được loại bỏ.

Thỏa thuận cũng đề cập tới việc thành lập Nhóm Điều phối Quân sự ba bên với sự hỗ trợ của Mỹ để giám sát quá trình triển khai.

Lễ ký diễn ra tại Washington với sự tham gia của Đại sứ Israel tại Mỹ và Đại sứ Lebanon tại Mỹ. Hai bên không công bố chi tiết văn kiện.

Nga kích hoạt tình trạng khẩn cấp ở Crimea

Chiến dịch "tấn công tầm trung" quy mô lớn của quân đội Ukraine nhằm vào các cơ sở hậu cần của Nga ở bán đảo Crimea đã dẫn đến việc chính quyền Crimea tuyên bố tình trạng khẩn cấp vào ngày 26-6.

Hình ảnh từ máy bay không người lái cho thấy lửa và khói bốc lên từ các tòa nhà, trong một vụ tấn công vào kho chứa dầu ở thành phố Kerch, Crimea. Ảnh chụp màn hình từ một video được công bố vào ngày 21-6. Ảnh: Reuters

“Một quyết định đã được đưa ra để ký các sắc lệnh tuyên bố tình trạng khẩn cấp khu vực tại Crimea và thành phố Sevastopol”, Thống đốc Crimea Sergey Aksyonov thông báo hôm 26-6.

Người đứng đầu chính quyền thành phố Sevastopol do Nga bổ nhiệm, Mikhail Razvozhayev, cho biết "quyết định này được đưa ra chủ yếu để giải quyết các vấn đề kinh tế".

"Chế độ pháp lý của tình trạng khẩn cấp cho phép giải quyết các vấn đề nhằm bảo đảm hoạt động ổn định của mọi lĩnh vực liên quan đến đời sống của người dân nhanh nhất có thể”, ông Razvozhayev cho biết thêm.

Các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng đã gây ra tình trạng mất điện trên diện rộng trong khu vực. Crimea cũng đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nhiên liệu trong nhiều tuần. Người phát ngôn của chính quyền Crimea, ông Oleg Kryuchkov, ngày 23-6 xác nhận khoảng một nửa bán đảo Crimea rơi vào cảnh mất điện.