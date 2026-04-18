Gia Lai triển khai Đề án hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tiên phong giai đoạn 2026-2030

(GLO)- Sáng 18-4, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị triển khai Đề án hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tiên phong theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình phát triển 1.000 doanh nghiệp tiên phong giai đoạn 2026-2030.

Đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh (phường Quy Nhơn).

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến điểm cầu Pleiku do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế chủ trì.

Dự hội nghị tại 2 điểm cầu có lãnh đạo các sở, ban, ngành; chủ các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: H.P

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn khẳng định: Chương trình phát triển 1.000 doanh nghiệp tiên phong giai đoạn 2026-2030 được xem là bước đi chiến lược nhằm xây dựng đội ngũ doanh nghiệp tư nhân nòng cốt, có năng lực cạnh tranh quốc tế và đóng vai trò dẫn dắt nền kinh tế.

Đồng chí Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, hội nghị là dịp quan trọng để cụ thể hóa chủ trương của Chính phủ vào thực tiễn địa phương, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động giữa các cấp, ngành và cộng đồng doanh nghiệp. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để lắng nghe ý kiến, đề xuất từ doanh nghiệp, qua đó hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ thiết thực, thúc đẩy hình thành lực lượng doanh nghiệp tiên phong, góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững của tỉnh trong giai đoạn tới.

Đại diện các doanh nghiệp tham dự hội nghị. Ảnh: H.P

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Công Thương đã phổ biến nội dung Đề án hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tiên phong theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình phát triển 1.000 doanh nghiệp tiên phong giai đoạn 2026-2030 và định hướng Đề án Phát triển kinh tế tư nhân của tỉnh Gia Lai.

Phó Giám đốc Sở Công Thương Võ Mai Hưng phổ biến nội dung Đề án hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tiên phong theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình phát triển 1.000 doanh nghiệp tiên phong giai đoạn 2026-2030.

Theo Chương trình, đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu có 1.000 doanh nghiệp tiên phong, trong đó tối thiểu 200 doanh nghiệp đạt mức tăng trưởng nhanh, bứt phá vượt trội; 20 doanh nghiệp tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu và khoảng 15% doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ. Các doanh nghiệp này được kỳ vọng trở thành động lực quan trọng thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng suất của nền kinh tế.

Một trong những yêu cầu đáng chú ý là mỗi doanh nghiệp tiên phong cần dành tối thiểu 3% doanh thu cho hoạt động nghiên cứu - phát triển (R&D), đồng thời phấn đấu sở hữu ít nhất một bằng sáng chế, giải pháp hữu ích hoặc quyền sở hữu công nghiệp. Bên cạnh đó, doanh nghiệp phải áp dụng các tiêu chuẩn quản trị tiên tiến và tiêu chuẩn phát triển bền vững như ESG, ISO, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm và uy tín thương hiệu.

Chương trình sẽ tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực ưu tiên như công nghiệp chế biến - chế tạo, nông nghiệp công nghệ cao, khoa học công nghệ, chuyển đổi số và kinh tế xanh. Đây là những ngành có tiềm năng tạo giá trị gia tăng lớn và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế.