Ksor Kin: “Hạt nhân” phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Năm 1996, ông Ksor Kin tham gia sinh hoạt đạo Tin lành thuộc Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam). Năm 1997, ông được các tín đồ bầu làm Trưởng điểm nhóm Tin lành buôn Tham Chơ Ma (gồm buôn Tham và buôn Chơ Ma, xã Ia Trốk). Kể từ đó, ông tích cực tham gia hoạt động bảo vệ ANTT tại địa phương, nhất là việc vận động, cảm hóa các tín đồ bị kẻ xấu kích động, lôi kéo tham gia “Tin lành Đê ga”.

Ông Kin cho biết: Điểm nhóm Tin lành buôn Tham Chơ Ma có 635 tín đồ. Năm 2008, do nhẹ dạ cả tin, một số tín đồ trong điểm nhóm bị kẻ xấu dụ dỗ tham gia “Tin lành Đê ga”, gây ảnh hưởng xấu đến ANTT địa phương. Với quyết tâm không để bà con bị kẻ xấu lợi dụng, ông đã đến từng nhà để tuyên truyền, vận động và chỉ ra những điều sai trái. Từ năm 2008 đến nay, ông đã vận động, thuyết phục 12 hộ gia đình từ bỏ “Tin lành Đê ga” trở lại với tôn giáo thuần túy.

“Đối với các trường hợp lầm lỗi, tôi luôn mở lòng bao dung để họ không bị mặc cảm, yên tâm làm ăn phát triển kinh tế. Khi họ muốn trở về điểm nhóm Tin lành buôn Tham Chơ Ma, tôi thông báo cho chính quyền địa phương và lực lượng chức năng để nắm rõ. Sau đó, tôi sẽ đến tận nhà để cầu nguyện, làm lễ tiếp nhận và cam kết từ bỏ con đường lầm lỗi, quay lại với tôn giáo thuần túy”-ông Kin cho hay.

Cũng theo ông Kin, trước đây, tình trạng thanh niên uống rượu, bia rồi điều khiển phương tiện tham gia giao thông hoặc gây gổ đánh nhau khá phổ biến. Với vai trò là Trưởng nhóm Tin lành tại địa phương, ông đã vận động bà con tuân thủ pháp luật, giữ gìn đoàn kết. Khi phát hiện trường hợp chậm tiến, ông trực tiếp đến nhà chia sẻ, cảm hóa và giúp họ nhận ra sai lầm, từ đó chấp hành các quy định pháp luật. Nhiều trường hợp đã thay đổi tích cực, sống tốt và có ích cho gia đình.

Phát huy vai trò, uy tín của mình, ông phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong việc tuyên truyền, giúp bà con hoàn thành thủ tục làm căn cước công dân và cài đặt định danh điện tử. Ngoài ra, ông cũng vận động người dân chăm chỉ làm ăn, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để nâng cao thu nhập. Hiện tại, gia đình ông có điều kiện kinh tế khá khi sở hữu 2,5 ha điều, 4,7 sào lúa và nuôi 5 con bò.

Với những đóng góp tích cực, ông Ksor Kin được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2017 và 2019. Năm 2021, ông được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2020-2021.