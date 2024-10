Siu Thuin: Điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Trò chuyện với chúng tôi, ông Thuin cho biết: Sau khi thu hoạch lúa, người dân thường đi đào chuột tại cánh đồng trên địa bàn. Lợi dụng việc đào chuột, một số người thiếu ý thức đã cạy phá, đập vỡ cống bê tông để lấy sắt thép mang đi bán phế liệu. Hành vi này làm hư hỏng các công trình thủy lợi, ảnh hưởng đến việc tưới tiêu.

Ông Siu Thuin (bìa phải) là cánh tay đắc lực của Công an xã Ia Yeng (huyện Phú Thiện) trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Ảnh: R.H

“Mỗi lần đi chăn bò hoặc thăm ruộng, tôi thấy nhiều trường hợp đập phá kênh thủy lợi để lấy sắt nên đến nói chuyện, nhắc nhở. Đồng thời, phản ánh sự việc đến Công an xã để có biện pháp ngăn chặn, xử lý. Đến nay, tình trạng xâm phạm công trình thủy lợi được hạn chế”-ông Thuin nói.

Hàng ngày, ông Thuin cũng tích cực tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là vấn đề đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Trước đây, một số thanh-thiếu niên trong xã thường xuyên tụ tập uống rượu, bia. Sau những cuộc nhậu, thanh-thiếu niên thường chạy xe rú ga, nẹt pô gây mất an ninh trật tự, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

“Để ngăn chặn tình trạng này, cùng với việc trực tiếp tuyên truyền, nhắc nhở gia đình, tôi rà soát, cung cấp thông tin cho Công an xã về địa điểm tụ tập, danh tính các trường hợp thường xuyên vi phạm để giáo dục, răn đe và xử lý theo quy định. Nhờ vậy, tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông của thanh-thiếu niên đã giảm đáng kể”-ông Thuin cho hay.

Ông Siu Thuin trao đổi công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn với cán bộ Công an xã Ia Yeng. Ảnh: R.H

Để vận động bà con làm căn cước công dân kịp thời, ông Thuin nói rõ về vai trò, lợi ích của căn cước công dân mang lại trong đời sống. Vào thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, ông tham gia cùng lực lượng chức năng rà soát những trường hợp đi làm ăn xa trở về địa bàn để thực hiện biện pháp khai báo, cách ly theo quy định. Đối với trường hợp khó khăn, ông tự bỏ tiền túi hỗ trợ nhu yếu phẩm giúp đỡ họ vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Trao đổi với P.V, Trung tá Rmah Thim-Trưởng Công an xã Ia Yeng-thông tin: Mặc dù không đảm nhiệm chức vụ gì trong các tổ chức, đoàn thể nhưng ông Thuin luôn tích cực tham gia cùng lực lượng Công an đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên cho người dân. Ông là công dân gương mẫu, nhiệt tình. Từ năm 2020 đến nay, ông đã cung cấp cho Công an xã hàng chục thông tin có giá trị về an ninh trật tự.

“Ông Thuin chính là “cánh tay đắc lực” của lực lượng Công an trong đảm bảo an ninh trật tự. Với những đóng góp của mình, năm 2023, ông được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022”-Trung tá Thim cho biết.