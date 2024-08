Xã Ia Rmok tổ chức điểm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

(GLO)- Tối 16-8, Ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Ia Rmok (huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024.

Đây là 1 trong 2 đơn vị được huyện Krông Pa lựa chọn tổ chức điểm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2024 để rút kinh nghiệm triển khai rộng rãi trên địa bàn.

Dự ngày hội có ông Phạm Văn Binh-Giám đốc Sở Công thương, thành viên Ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh; lãnh đạo Công an huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các ban, ngành, đoàn thể huyện Krông Pa; lãnh đạo xã Ia Rmok cùng đông đảo người dân địa phương.

Thời gian qua, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được cán bộ và người dân trong xã nhiệt tình hưởng ứng, góp phần tích cực vào công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Toàn xã hiện có 5 tổ tự quản về an ninh trật tự, 5 tổ liên gia phòng cháy chữa cháy, 5 mô hình vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, 1 mô hình camera giám sát an ninh trật tự, 5 tổ dân phòng phòng cháy chữa cháy. Trong 6 tháng đầu năm, có 12 lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng có thành tích trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Tại ngày hội, các đại biểu cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về việc xây dựng lực lượng bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn; đồng thời tiến hành ký cam kết giao ước thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ vững mạnh toàn diện.

Phát biểu tại ngày hội, thay mặt Ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh, Giám đốc Sở Công thương Phạm Văn Binh ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những thành tích, kết quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của xã trong thời gian qua.

Giám đốc Sở Công thương đề nghị cấp uỷ, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức đoàn thể xã hội ở xã Ia Rmok tiếp tục quan tâm hơn nữa để Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ ngày càng thực chất, đi vào chiều sâu; phải xác định phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân; thường xuyên quan tâm chỉ đạo, ủng hộ, giúp đỡ về vật chất và tinh thần cho lực lượng Công an xã và các lực lượng tham gia đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở.

Ban chỉ đạo phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ huyện Krông Pa cần thường xuyên, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn Ban chỉ đạo các xã, thị trấn trong các mặt công tác, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế; kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Dịp này, Ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh tặng 10 suất quà cho hộ nghèo; lãnh đạo Sở Công thương tặng 1 phần quà trị giá 5 triệu đồng cho cán bộ và Nhân dân xã; Chủ tịch UBND huyện, xã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ cùng nhiều phần quà cho hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.