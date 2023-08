Mang Yang: Sôi nổi các hoạt động tại Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Tại ngày hội, các đại biểu và Nhân dân các xã, thị trấn đã nhìn lại chặng đường 18 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Khẳng định vai trò, đóng góp quan trọng của quần chúng Nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ, an ninh Tổ quốc, giữ gìn cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Hiện trên địa bàn huyện có 17 mô hình tại 10 xã, 1 thị trấn gồm: Mô hình cổng làng an ninh trật tự tại làng Hrăk, xã Đak Djrăng; tiếng kẻng An ninh làng Đê Kijêng, xã Ayun; cổng làng bình yên làng Chrơng 2, xã Đak Taley và làng Đê Gơl, xã Đak Djrăng; con đường an toàn xã Đak Djrăng; khu dân cư tự quản làng Rõh, xã Lơ Pang; tiếng nói học đường tại Trường tiểu học xã Đak Djrăng; phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong học đường tại Trường Tiểu học-THCS Đăk Yă, xã Đăk Yă; mô hình tiếng kẻng an ninh tại làng Đăk Bết, xã Đăk Trôi; mô hình “Trường THCS&THPT Kpă Klơng học đường thân thiện, an toàn về an ninh trật tự” tại xã Kon Thụp; mô hình “Phòng ngừa tội phạm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong học đường” tại trường Tiểu học-THCS Đak Jơ Ta, xã Đak Jơ Ta; mô hình “Cổng trường an toàn giao thông và phòng chống tội phạm” tại Trường THCS Chu Văn An, thị trấn Kon Dơng; mô hình “Phòng chống tội phạm trộm cắp tài sản” tại thị trấn Kon Dơng; mô hình camera giám sát an ninh trật tự xã Đak Ta Ley, Đê Ar, Kon Chiêng, Đăk Djrăng. Đồng thời củng cố duy trì hoạt động các tổ an ninh nhân dân và tổ tự quản an ninh trật tự, tổ liên gia tự quản, tổ hòa giải (với sự tham gia của 485 thành viên), tổ tự quản về an toàn giao thông.

Từ đầu năm đến nay, Nhân dân trên địa bàn huyện luôn đoàn kết thống nhất và có những ý kiến đề xuất với các ban, ngành chức năng về những vấn đề phát sinh để có hướng giải quyết kịp thời, bảo vệ môi trường, phát huy tinh thần tương thân tương ái giúp nhau khi khó khăn hoạn nạn, tích cực tham gia đấu tranh, phòng ngừa, tố giác tội phạm và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn; nắm tình hình các đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động trộm cắp tài sản trên địa bàn; tổ chức tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự, phòng ngừa các loại tội phạm... Qua đó đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Ngày hội cũng diễn ra với nhiều hoạt động văn nghệ đã thu hút đông đảo nhân dân trong xã tham gia. Đây là dịp để nhân dân giao lưu, thắt chặt tinh thần đoàn kết, phát huy phương châm “Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống tội phạm”.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND huyện, Công an huyện cũng tặng 12 phần quà và tặng giấy khen cho 17 tập thể, 27 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng phòng trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các địa phương.