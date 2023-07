Thị trấn Ia ly: 9 tập thể, cá nhân được khen thưởng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

(GLO)- Ngày 29-7, Ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) tổ chức điểm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 tại làng Mun, thị trấn Ia Ly.

Thị trấn Ia Ly có 4 làng, 3 tổ dân phố với 1.989 hộ, 7.041 khẩu. Trong thời gian qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, quần chúng nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Hiện nay, thị trấn duy trì hoạt động của 9 mô hình, tổ tự quản về an ninh trật tự, không vi phạm pháp luật, không ma túy, không tín dụng đen, không tảo hôn....

6 tháng đầu năm 2023, Công an thị trấn phối hợp với các ngành đoàn thể tổ chức được 25 buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, 35 buổi phát động quần chúng, truyền thông về phòng chống tội phạm, phòng-chống ma túy, phòng ngừa tai nạn giao thông, phòng chống đuối nước, nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và bạo lực gia đình... thu hút trên 3.000 lượt người dân tham gia.

Tại ngày hội, có 1 tập thể, 8 cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh và Chủ tịch UBND huyện, UBND thị trấn Ia Ly khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023. Ban tổ chức Ngày hội trao tặng 10 suất quà (500 ngàn đồng/suất) cho các cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Cũng tại Ngày hội, thị trấn Ia Ly đã phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023 và tiến hành ký kết Quy chế phối hợp với các địa phương lân cận về công tác phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời gian tới.