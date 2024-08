Lãnh đạo Bộ Công an dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Ia Ake

(GLO)- Chiều 12-8, Ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Ia Ake (huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024.

Đây là đơn vị được tỉnh Gia Lai lựa chọn tổ chức điểm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2024 để rút kinh nghiệm triển khai nhận rộng trong toàn tỉnh.

Tham dự Ngày hội, về phía Bộ Công an có các đồng chí: Trung tướng Phạm Thế Tùng-Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Lê Văn Phương-Trưởng Cơ quan đại diện A05 Bộ Công an; Đại tá Nguyễn Thị Phương-Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an; Đại tá Nguyễn Thế Chi-Phó Cục trưởng Cục xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ Bộ Công an; Đại tá Nguyễn Tiến Trung-Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế Bộ Công an; Đại tá Lê Thơm-Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng-chống tội phạm về môi trường Bộ Công an.

Về phía tỉnh có các đồng chí: Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Thanh Lịch-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh; Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh.

Về phía huyện Phú Thiện có đại diện lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, các ban, ngành, đoàn thể huyện cùng đông đảo người dân trên địa bàn xã.

Tại Ngày hội, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống Ngày hội và nghe báo cáo tình hình, kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn xã.

Theo đó, những năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể, phong trào bảo vệ ANTQ đã có bước phát triển cả về chiều rộng, chiều sâu, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng cuộc sống bình yên tại địa phương. Nhiều mô hình điểm triển khai đạt hiệu quả cao, được nhân rộng trên địa bàn như “Trở về đức tin, giữ bình yên thôn, làng”, “Camera giám sát an ninh”…

Tại ngày hội, các đại biểu cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về việc xây dựng lực lượng bảo vệ anh ninh trật tự trên địa bàn; đồng thời ký cam kết giao ước thi đua thực hiện công tác đảm bảo an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Phát biểu tại ngày hội, thay mặt Ban Chỉ đạo “Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ” Trung ương, Trung tướng Phạm Thế Tùng-Thứ trưởng Bộ Công an biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những thành tích, kết quả mà Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai nói chung, xã la Ake nói riêng đã đạt được thời gian qua.

Thứ trưởng Bộ Công an mong muốn các cấp lãnh đạo tỉnh Gia Lai, huyện Phú Thiện, xã Ia Ake tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp và những thành tựu đã đạt được, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp; chăm lo phát triển kinh tế-văn hóa-xã hội; lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu; bảo đảm mọi người dân đều được thụ hưởng những thành quả đổi mới, phát triển, không ai bị bỏ lại phía sau.

Lực lượng Công an tỉnh Gia Lai cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự ở địa phương, luôn hết lòng hết sức phục vụ nhân dân để mọi người dân được hưởng niềm hạnh phúc, được an toàn, không ai bị đe dọa, không ai bị ảnh hưởng.

Dịp này, Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen cho 2 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực Tây Nguyên giai đoạn 2018-2024; Ban Chỉ đạo “Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ” Trung ương tặng 10 phần quà cho các gia đình chính sách và cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; Trung tướng Phạm Thế Tùng-Thứ Trưởng Bộ Công an tặng 10 phần quà cho người uy tín tiêu biểu trên địa bàn huyện.

Ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh tặng 10 phần quà cho các cá nhân là cốt cán trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; lãnh đạo huyện Phú Thiện tặng 10 phần quà cho người uy tín có đóng góp tích cực cho công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn.