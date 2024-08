(GLO)- Ngày 3-8, Ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) xã Ia O (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2024.

Đây là đơn vị được huyện Ia Grai lựa chọn tổ chức điểm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024 để rút kinh nghiệm triển khai rộng rãi trên địa bàn.

Tham dự ngày hội có các đồng chí Đặng Huy Cường-Giám đốc Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh-thành viên Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh Gia Lai; Nguyễn Thị Lành-Phó Bí thư Huyện ủy Ia Grai-Chủ tịch HĐND huyện; Lê Ngọc Quý-Chủ tịch UBND huyện; Rơ Mah Nam-Trưởng Công an huyện; Nguyễn Mươi-Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện.

Cùng dự còn có lãnh lãnh đạo Đồn biên phòng Ia O, Đảng ủy, chính quyền, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể của huyện, các xã, thị trấn, doanh nghiệp và đông đảo người dân trên địa bàn xã.

Thời gian qua, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được cán bộ và người dân trong xã nhiệt tình hưởng ứng, góp phần tích cực vào công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Xã đã xây dựng 5 mô hình đảm bảo an ninh trật tự và 11 tổ tự quản với sự tham gia của hàng trăm người dân trên địa bàn. Đây là những nhân tố tích cực góp phần tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến với nhân dân; đồng thời cung cấp nhiều thông tin quan trọng giúp các lực lượng chức năng đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, giữ ổn định khu vực biên giới.

Tại ngày hội, các đại biểu đã cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về việc xây dựng lực lượng bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn; đồng thời, tiến hành ký cam kết giao ước thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ vững mạnh toàn diện.

Thay mặt Ban chỉ đạo cấp huyện, Chủ tịch UBND huyện Ia Grai Lê Ngọc Qúy đã biểu dương cán bộ và nhân dân xã Ia O thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong thời gian qua. “Thời gian tới, Ban chỉ đạo xã Ia O cần phát huy hơn nữa sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng đứng chân trên địa bàn để thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng xã vững mạnh về chính trị, kinh tế và quốc phòng an ninh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân”-Chủ tịch UBND huyện Ia Grai Lê Ngọc Qúy nhấn mạnh.

Dịp này, Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen 1 tập thể, 3 cá nhân, xã Ia O tặng giấy khen 5 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2023.

Đoàn thanh niên Công an huyện Ia Grai tặng 18 bình chữa cháy cho 9 làng trên địa bàn xã Ia O; Giám đốc Đài Phát thanh-Truyền hình Gia Lai Đặng Huy Cường trao 10 suất quà của Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh Gia Lai cho 10 hộ gia đình chính sách trên địa bàn xã.