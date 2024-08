Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ tại huyện Kbang

Về dự ngày hội có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Siu Trung; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Kbang, xã Tơ Tung cùng đông đảo cán bộ và nhân dân các làng trên địa bàn xã.

Tại ngày hội, các đại biểu đã đánh giá tình hình, kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự 6 tháng đầu năm 2024 của địa phương. Theo đó, thời gian qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã luôn được giữ vững. Công an xã Tơ Tung đã tổ chức kiểm tra cư trú 23 đợt và phát hiện, lập biên bản xử lý 3 trường hợp vi phạm; phát hiện 2 vụ phạm pháp về ma túy; phối hợp tổ chức 7 đợt tuần tra, truy quét bảo vệ rừng; vận động người dân giao nộp 3 súng cồn, 13 dao tự chế; tổ chức 28 lượt tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường liên làng, liên xã, qua đó phát hiện, xử lý 10 trường hợp vi phạm.

Cùng với đó, địa phương cũng duy trì hoạt động có hiệu quả 5 mô hình: “Thôn, làng tự quản về an ninh trật tự”, “Làng không sử dụng súng tự chế vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái pháp luật”, “Tổ liên gia an toàn phòng cháy-chữa cháy”, “Cổng trường an toàn”, “Dịch vụ công trực tuyến”…

Phát biểu tại ngày hội, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh ghi nhận, biểu dương kết quả mà xã Tơ Tung đã đạt được trong công tác bảo đảm an ninh trật tự và phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh: Sự nghiệp bảo vệ ANTQ tiếp tục đặt ra yêu cầu mới, đòi hỏi cấp ủy, chính quyền địa phương cần tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 09-CT/TW ngày 1-12-2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới” sát với chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, từng cấp được giao.

Ngoài ra, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến giáo dục pháp luật đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn; phát huy quyền, nghĩa vụ của công dân trong tham gia phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; phòng ngừa, đấu tranh kiềm chế làm giảm tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật; gắn phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ với các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương…

Dịp này, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt nam tỉnh Siu Trung đã tặng hoa chúc mừng và quà của tỉnh cho xã Tơ Tung; tặng quà của Ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh cho 10 nghệ nhân, hộ nghèo, cận nghèo của xã.

Cùng với đó, UBND huyện Kbang khen thưởng cho 2 tập thể và 2 cá nhân của xã Tơ Tung có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2024.