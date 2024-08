Xã Hà Tây tổ chức điểm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ

(GLO)- Ngày 10-8, Ban Chỉ đạo xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) xã Hà Tây (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) đã tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2024 tại nhà rông làng Kon Pơ Nang.

Đây là đơn vị được huyện Chư Păh lựa chọn tổ chức điểm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2024 để rút kinh nghiệm triển khai rộng rãi trên địa bàn.

Dự ngày hội có ông Trần Ngọc Nhung-Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch cùng đại diện lãnh đạo huyện, cấp ủy, chính quyền, các ngành đoàn thể xã Hà Tây và người dân làng Kon Pơ Nang.

Thời gian qua, Đảng ủy, UBND xã Hà Tây đã tập trung chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; kiện toàn, nâng cao chất lượng lực lượng nòng cốt ở cơ sở, đồng thời củng cố, duy trì hoạt động và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến. Xã đã xây dựng 6 mô hình đảm bảo an ninh trật tự với sự tham gia của hàng trăm người dân trên địa bàn. Đây là những nhân tố tích cực góp phần tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với người dân; đồng thời cung cấp nhiều thông tin quan trọng giúp các lực lượng chức năng đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã.

Phát biểu tại ngày hội, ông Trần Ngọc Nhung đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả mà xã Hà Tây đạt được trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; đồng thời khẳng định, những kết quả trên đã góp phần quan trọng giữ vững ổn định an ninh, trật tự tại địa bàn.

Để phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phát triển rộng khắp, thực chất, hiệu quả, Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch đề nghị lực lượng Công an xã cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, xung kích trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; triển khai đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp, đấu tranh và xử lý nghiêm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Song song đó, cần tăng cường đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự tại các khu dân cư; chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ.

Với những thành tích đạt được trong thời gian qua, UBND huyện Chư Păh đã tặng giấy khen cho 1 tập thể và 3 cá nhân tại xã vì đã có thành tích tốt trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Dịp này, Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch đã tặng 10 suất quà cho 10 gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.