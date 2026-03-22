Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chuyển động trẻ

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Sống đẹp Kỹ năng sống Khởi nghiệp

Gia Lai: Hơn 250 đoàn viên thanh niên tham gia “Ngày Đoàn viên” cấp tỉnh năm 2026

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
DƯƠNG LINH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chào mừng 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026), ngày 22-3, tại phường Quy Nhơn, Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức chương trình “Ngày Đoàn viên” cấp tỉnh năm 2026, thu hút hơn 250 đoàn viên, thanh niên tham gia.

Tại chương trình, Tỉnh đoàn đã trao quyết định thành lập 3 tổ chức Đoàn tại các đơn vị, gồm: Chi đoàn Công ty HAKUEN (phường Quy Nhơn), Chi đoàn Trung tâm Anh ngữ Ocean Edu chi nhánh Quy Nhơn (phường Quy Nhơn) và Chi đoàn Trường Mầm non Tuổi Xanh (phường Quy Nhơn Nam).

Dịp này, Tỉnh đoàn tặng 40 suất quà (300 nghìn đồng/suất) cho đoàn viên tiêu biểu của các đơn vị; đồng thời tổ chức dâng hoa tại Di tích lịch sử Cảng Quy Nhơn - địa điểm 300 ngày chuyển quân tập kết ra Bắc (1954 - 1955).

Tặng quà cho đoàn viên tiêu biểu tại chương trình. Ảnh: D.L
Thăm, dâng hoa tại Di tích lịch sử Cảng Quy Nhơn - địa điểm 300 ngày chuyển quân tập kết ra Bắc. Ảnh: D.L

Sau chương trình, đoàn viên tham gia hoạt động team building và ra quân Ngày Chủ nhật xanh lần thứ I năm 2026, hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026.

Đoàn viên thanh niên dọn vệ sinh tại đường Nguyễn Thị Định (phường Quy Nhơn Nam) sau chương trình. Ảnh: D.L

Chương trình nhằm tạo môi trường để thanh niên đang làm việc tại những nơi chưa có tổ chức Đoàn được tham gia sinh hoạt, góp phần mở rộng mặt trận đoàn kết, bồi dưỡng các nhân tố tích cực trong thanh niên.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Hơn 1300 đội viên tham gia Ngày hội "Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn"

(GLO)- Ngày 10-3, tại Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt (phường Quy Nhơn), Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh đã tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn” năm 2026. Chương trình diễn ra theo hình thức trực tuyến, điểm cầu chính đặt tại TP. Hồ Chí Minh.

Gia Lai: Khởi động chương trình "Tư vấn, tuyển sinh - hướng nghiệp" năm 2026

(GLO)- Sáng 2-3, tại Trường THPT Pleiku (phường Pleiku), Tỉnh đoàn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường cao đẳng, đại học tổ chức chương trình “Tư vấn, tuyển sinh - hướng nghiệp” tỉnh Gia Lai năm 2026, mở đầu cho chuỗi hoạt động diễn ra tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh.

