Gia Lai: Hơn 250 đoàn viên thanh niên tham gia “Ngày Đoàn viên” cấp tỉnh năm 2026

(GLO)- Chào mừng 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026), ngày 22-3, tại phường Quy Nhơn, Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức chương trình “Ngày Đoàn viên” cấp tỉnh năm 2026, thu hút hơn 250 đoàn viên, thanh niên tham gia.

Tại chương trình, Tỉnh đoàn đã trao quyết định thành lập 3 tổ chức Đoàn tại các đơn vị, gồm: Chi đoàn Công ty HAKUEN (phường Quy Nhơn), Chi đoàn Trung tâm Anh ngữ Ocean Edu chi nhánh Quy Nhơn (phường Quy Nhơn) và Chi đoàn Trường Mầm non Tuổi Xanh (phường Quy Nhơn Nam).

Dịp này, Tỉnh đoàn tặng 40 suất quà (300 nghìn đồng/suất) cho đoàn viên tiêu biểu của các đơn vị; đồng thời tổ chức dâng hoa tại Di tích lịch sử Cảng Quy Nhơn - địa điểm 300 ngày chuyển quân tập kết ra Bắc (1954 - 1955).

Tặng quà cho đoàn viên tiêu biểu tại chương trình. Ảnh: D.L

Thăm, dâng hoa tại Di tích lịch sử Cảng Quy Nhơn - địa điểm 300 ngày chuyển quân tập kết ra Bắc. Ảnh: D.L

Sau chương trình, đoàn viên tham gia hoạt động team building và ra quân Ngày Chủ nhật xanh lần thứ I năm 2026, hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026.

Đoàn viên thanh niên dọn vệ sinh tại đường Nguyễn Thị Định (phường Quy Nhơn Nam) sau chương trình. Ảnh: D.L

Chương trình nhằm tạo môi trường để thanh niên đang làm việc tại những nơi chưa có tổ chức Đoàn được tham gia sinh hoạt, góp phần mở rộng mặt trận đoàn kết, bồi dưỡng các nhân tố tích cực trong thanh niên.