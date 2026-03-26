Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Xã hội

Từ thiện

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Bộ đội Biên phòng Gia Lai khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân Ia Chia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHƯƠNG DUNG
Y SHIH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 26-3, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai phối hợp với Trạm Y tế xã Ia Chia tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho người dân trên địa bàn.

Theo đó, đội ngũ y, bác sĩ của Phòng Quân y (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh) đã tiến hành kiểm tra sức khỏe tổng quát, đo huyết áp, tư vấn phòng ngừa các bệnh thường gặp theo mùa cho khoảng 200 lượt người.

bo-doi-bien-phong-gia-lai-kham-benh-cap-thuoc-mien-phi-cho-nguoi-dan-xa-ia-chia.jpg
Y, bác sĩ của Phòng Quân y (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân xã Ia Chia. Ảnh: Yshih

Đồng thời, người dân còn được hướng dẫn nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe bản thân và gia đình.

Hoạt động này góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết quân - dân, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.

bo-doi-bien-phong-huong-dan-nguoi-dan-su-dung-thuoc.jpg
Bộ đội Biên phòng hướng dẫn người dân sử dụng thuốc. Ảnh: Yshih

Dự kiến, ngày 27-3, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với xã Ia Dom tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho người dân trên địa bàn.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Xung kích giữ vững biên cương

Xung kích giữ vững biên cương

(GLO)- Phát huy tinh thần xung kích trên tuyến đầu bảo vệ chủ quyền biên giới, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) Bộ đội Biên phòng tỉnh tích cực tuần tra, đấu tranh phòng, chống tội phạm và tham gia công tác dân vận.

Có thể bạn quan tâm

Đồng hành cùng trẻ khiếm thị vùng sâu, vùng xa

Đồng hành cùng trẻ khiếm thị vùng sâu, vùng xa

Từ thiện

(GLO)- Giữa những con đường đất đỏ ngoằn ngoèo của khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, nơi mỗi chuyến đi mất nhiều giờ đồng hồ mới đến được một mái nhà nhỏ, hành trình khảo sát và hỗ trợ trẻ em khiếm thị bắt đầu bằng sự kiên nhẫn, từ đó vạch ra kế hoạch dài hơi để đồng hành cùng từng gia đình.

Gia Lai: Tặng quà cho phụ nữ mù khó khăn, bệnh nhân phong và trẻ em gái khuyết tật

Gia Lai: Tặng quà cho phụ nữ mù khó khăn, bệnh nhân phong và trẻ em gái khuyết tật

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Sáng 4-3, Hội Người mù tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Tương chao đậu hũ 3 Phù Cát, CLB Thiện nguyện Quy Nhơn và Công ty An Phú Thịnh trao tặng 30 suất quà trị giá 24 triệu đồng cho 30 hội viên phụ nữ mù có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực phía Đông tỉnh.

Gia Lai: Mang “Xuân yêu thương” đến bệnh nhân nghèo.

Gia Lai: Mang “Xuân yêu thương” đến bệnh nhân nghèo

Từ thiện

(GLO)- Xuân Bính Ngọ 2026 đang đến gần, nhưng tại các bệnh viện vẫn còn ánh mắt lo lắng của bệnh nhân nghèo. Hiểu điều này, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh đã triển khai chương trình “Xuân yêu thương”, mang những suất quà Tết ấm tình người gửi tận tay từng người bệnh…

Chương trình “Xuân Tình nguyện 2026” mang Tết ấm và ánh sáng đến làng Kloong

Chương trình “Xuân Tình nguyện 2026” mang Tết ấm và ánh sáng đến làng Kloong

Từ thiện

(GLO)- Ngày 31 và 1-2, Đoàn Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai phối hợp với Đoàn Cơ sở Công ty Điện lực Gia Lai, Chi đoàn Báo và Phát thanh - Truyền hình Gia Lai tổ chức Chương trình “Xuân Tình nguyện” năm 2026, trao quà Tết cho người dân, học sinh làng Kloong, xã Ia O.

null