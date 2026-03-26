Bộ đội Biên phòng Gia Lai khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân Ia Chia

Theo đó, đội ngũ y, bác sĩ của Phòng Quân y (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh) đã tiến hành kiểm tra sức khỏe tổng quát, đo huyết áp, tư vấn phòng ngừa các bệnh thường gặp theo mùa cho khoảng 200 lượt người.
Đồng thời, người dân còn được hướng dẫn nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe bản thân và gia đình.
Hoạt động này góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết quân - dân, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.
Dự kiến, ngày 27-3, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với xã Ia Dom tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho người dân trên địa bàn.