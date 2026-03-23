Bàn giao hệ thống lọc nước tinh khiết tại xã Phú Thiện

(GLO)- Ngày 22-3, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai phối hợp với Tổ chức Nghĩa tình quê hương TP. Hồ Chí Minh tiến hành bàn giao hệ thống lọc nước tinh khiết tại chùa Bửu Thắng (xã Phú Thiện).

Hệ thống lọc nước có công suất 250 lít/giờ, cung cấp nước sạch miễn phí cho hơn 1.000 hộ dân và học sinh tại khu vực lân cận.

Tại lễ bàn, đại diện đơn vị tài trợ đã trao bảng tượng trưng và kết quả kiểm định chất lượng nước đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho nhà chùa.

Trao bảng tượng trưng bàn giao hệ thống lọc nước tinh khiết. Ảnh: ĐVCC

Tổng trị giá công trình là 100 triệu đồng. Trong đó, gia đình ông Khổng Văn Xuân (phường Cát Lái, TP. Hồ Chí Minh) tài trợ thiết bị trị giá 60 triệu đồng; chùa Bửu Thắng đối ứng xây dựng mái che trị giá 40 triệu đồng, đồng thời đảm nhận chi phí vận hành để duy trì hoạt động, phục vụ miễn phí lâu dài cho người dân.

Gia Lai: Mang “Xuân yêu thương” đến bệnh nhân nghèo.

Gia Lai: Mang “Xuân yêu thương” đến bệnh nhân nghèo

(GLO)- Xuân Bính Ngọ 2026 đang đến gần, nhưng tại các bệnh viện vẫn còn ánh mắt lo lắng của bệnh nhân nghèo. Hiểu điều này, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh đã triển khai chương trình “Xuân yêu thương”, mang những suất quà Tết ấm tình người gửi tận tay từng người bệnh…

Gia Lai: Tặng quà cho phụ nữ mù khó khăn, bệnh nhân phong và trẻ em gái khuyết tật

Gia Lai: Tặng quà cho phụ nữ mù khó khăn, bệnh nhân phong và trẻ em gái khuyết tật

(GLO)- Sáng 4-3, Hội Người mù tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Tương chao đậu hũ 3 Phù Cát, CLB Thiện nguyện Quy Nhơn và Công ty An Phú Thịnh trao tặng 30 suất quà trị giá 24 triệu đồng cho 30 hội viên phụ nữ mù có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực phía Đông tỉnh.

Petrovietnam trao quà cho 300 người dân ở xã Phù Mỹ Đông

Petrovietnam trao quà cho 300 người dân ở xã Phù Mỹ Đông

(GLO)- Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 2-2, Petrovietnam phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai và xã Phù Mỹ Đông tổ chức chương trình “Xuân Gắn kết - Tết Nghĩa tình”, trao quà Tết cho hộ nghèo, gia đình chính sách và người dân bị ảnh hưởng thiên tai.

Chương trình “Xuân Tình nguyện 2026” mang Tết ấm và ánh sáng đến làng Kloong

Chương trình “Xuân Tình nguyện 2026” mang Tết ấm và ánh sáng đến làng Kloong

(GLO)- Ngày 31 và 1-2, Đoàn Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai phối hợp với Đoàn Cơ sở Công ty Điện lực Gia Lai, Chi đoàn Báo và Phát thanh - Truyền hình Gia Lai tổ chức Chương trình “Xuân Tình nguyện” năm 2026, trao quà Tết cho người dân, học sinh làng Kloong, xã Ia O.

Phường Pleiku tổ chức Phiên chợ 0 đồng, chăm lo Tết cho 100 hộ khó khăn

Phường Pleiku tổ chức Phiên chợ 0 đồng, chăm lo Tết cho 100 hộ khó khăn

(GLO)- Sáng 31-1, tại Nhà văn hóa Trà Đa, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Hội Chữ thập đỏ phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) phối hợp tổ chức chương trình “Xuân yêu thương - Tết sum vầy” cùng “Phiên chợ 0 đồng - Xuân Bính Ngọ 2026” nhằm chăm lo Tết cho các gia đình khó khăn trên địa bàn.

null