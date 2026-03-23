Bàn giao hệ thống lọc nước tinh khiết tại xã Phú Thiện

(GLO)- Ngày 22-3, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai phối hợp với Tổ chức Nghĩa tình quê hương TP. Hồ Chí Minh tiến hành bàn giao hệ thống lọc nước tinh khiết tại chùa Bửu Thắng (xã Phú Thiện).

Hệ thống lọc nước có công suất 250 lít/giờ, cung cấp nước sạch miễn phí cho hơn 1.000 hộ dân và học sinh tại khu vực lân cận.

Tại lễ bàn, đại diện đơn vị tài trợ đã trao bảng tượng trưng và kết quả kiểm định chất lượng nước đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho nhà chùa.

Trao bảng tượng trưng bàn giao hệ thống lọc nước tinh khiết. Ảnh: ĐVCC

Tổng trị giá công trình là 100 triệu đồng. Trong đó, gia đình ông Khổng Văn Xuân (phường Cát Lái, TP. Hồ Chí Minh) tài trợ thiết bị trị giá 60 triệu đồng; chùa Bửu Thắng đối ứng xây dựng mái che trị giá 40 triệu đồng, đồng thời đảm nhận chi phí vận hành để duy trì hoạt động, phục vụ miễn phí lâu dài cho người dân.