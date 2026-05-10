Trung tâm Y tế Chư Pưh, Agribank Chi nhánh Chư Pưh Gia Lai kết nghĩa với thôn Plei Hlốp

NHƯ NGUYỆN
(GLO)- Ngày 8-5, Trung tâm Y tế Chư Pưh, Agribank Chi nhánh Chư Pưh Gia Lai tiến hành kết nghĩa với thôn Plei Hlốp, xã Chư Pưh.

Tham dự lễ kết nghĩa có các ông: Nguyễn Huy Châu - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; Lê Đình Sơn - Phó Chủ tịch UBND xã Chư Pưh; Rơ Mah Huân - Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm Y tế Chư Pưh, Đỗ Hồng Nam - Giám đốc Agribank Chi nhánh Chư Pưh Gia Lai, Rmah H’ Nhân - Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Plei Hlốp và đông đảo bà con nhân dân thôn Plei Hlốp.

Quang cảnh lễ kết nghĩa. Ảnh: Anh Huân

Plei Hlốp là thôn đặc biệt khó khăn của xã Chư Pưh. Thôn có 105 hộ, 515 nhân khẩu; trong đó có 90 hộ Jrai. Đời sống của bà con còn nhiều khó khăn; nguồn thu nhập chính là từ trồng lúa nước, bắp, mì và chăn nuôi bò. Trong thôn còn 10 hộ nghèo, 23 cận nghèo.

Tại buổi lễ, đại diện Trung tâm Y tế Chư Pưh, Agribank Chi nhánh Chư Pưh Gia Lai và thôn Plei Hlốp đã tiến hành ký bản giao ước kết nghĩa, thống nhất phối hợp triển khai nhiều nội dung trọng tâm trong thời gian tới.

Theo đó, các bên sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Đồng thời, các đơn vị kết nghĩa sẽ hỗ trợ thôn trong các hoạt động phát triển kinh tế, xã hội, hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo phát triển vươn lên, góp phần giảm nghèo bền vững và triển khai các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho người dân; hỗ trợ người dân vay vốn ngân hàng và sử dụng vốn hiệu quả.

Nhân dịp này, Trung tâm Y tế Chư Pưh, Agribank Chi nhánh Chư Pưh Gia Lai tặng 10 phần quà cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong thôn Plei Hlốp. Ảnh: Anh Huân

Việc kết nghĩa giữa Trung tâm Y tế Chư Pưh, Agribank chi nhánh Chư Pưh Gia Lai và thôn Plei Hlốp là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần gắn bó, đồng hành vì sự phát triển chung của cộng đồng. Đây là cơ sở để các bên tăng cường phối hợp lâu dài, cùng chia sẻ trách nhiệm trong công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh tại địa phương.

Nhân dịp này, Trung tâm Y tế Chư Pưh, Agribank Chi nhánh Chư Pưh Gia Lai tặng 10 phần quà cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thôn Plei Hlốp.

