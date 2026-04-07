Ba đối tượng cốt cán cuối cùng của tà đạo “Hà Mòn” bị bắt giữ tại khu vực núi Jơ Mông (giáp ranh xã Hra và xã Lơ Pang) vào ngày 19-3-2020 đã đánh dấu bước ngoặt quan trọng, khép lại hành trình đấu tranh kéo dài hơn một thập kỷ. Tuy nhiên, nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tiếp tục đặt ra yêu cầu mới, cấp thiết hơn. Trước tình hình đó, cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục củng cố vững chắc thế trận lòng dân, coi đây là giải pháp then chốt, là “bức tường lửa” để giữ ổn định lâu dài.

Dù trời đã nhá nhem tối, song nhà sinh hoạt cộng đồng làng Kret Krot (xã Hra) vẫn sáng đèn. Tiếng ê a đánh vần của các em nhỏ vang lên đều đặn. Người đứng lớp chính là Thượng úy Lê Tuấn Thành - Cán bộ Công an xã Hra.

Lớp học xóa mù chữ do Thượng úy Thành khởi xướng từ cuối năm 2023 và duy trì trong suốt 2 năm (2023-2024). Lớp học trở thành điểm hẹn quen thuộc của hơn 40 học viên từ trẻ em đến người già. Trong số đó có cả những người từng lầm lỡ tin theo tà đạo “Hà Mòn”. Vào hai buổi tối mỗi tuần, họ lại ngồi bên nhau để kiên trì học từng con chữ.

Xuất phát từ thực tiễn cơ sở, Thượng úy Thành nhận thấy nguyên nhân sâu xa khiến một bộ phận người dân từng bị lôi kéo là do hạn chế về nhận thức. Từ đó, anh tham mưu cấp trên mở lớp xóa mù chữ ngay tại địa bàn.

Thượng úy Lê Tuấn Thành - cán bộ công an xã Hra - chia sẻ về cơ duyên mở lớp học xóa mù chữ.

Hiện tại, anh tiếp tục tham mưu triển khai mô hình “Cùng mẹ giữ bình yên thôn, làng” và trực tiếp nhận đỡ đầu một trường hợp neo đơn tại làng, góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm, gắn bó với cơ sở.

Sau hai năm miệt mài học tập, chị Vin (45 tuổi) đã biết đọc, biết viết. Từ chỗ thiếu hiểu biết, từng bị cuốn theo những lời dụ dỗ hoang đường, chị đã nhận ra sự thật về những gì đã từng tin theo. “Biết chữ rồi mình mới hiểu ra, không có chuyện không làm mà có ăn. Mình cũng nói với bà con trong làng rằng đừng tin theo kẻ xấu. Chúng chỉ lừa bịp, lợi dụng thôi. Mọi người phải chăm làm thì mới có cuộc sống ổn định” - chị Vin bộc bạch.

Không chỉ ở Kret Krot, sự hiện diện thường xuyên của lực lượng Công an tại các làng Kuk Đak, Kuk Kôn (xã Đak Pơ) cũng đang tạo chuyển biến rõ nét trong đời sống cộng đồng.

Trung tá Trần Công Hòa - Trưởng Công an xã Đak Pơ - cho hay: Đơn vị đã tổ chức kết nghĩa với làng Kuk Kôn. Qua đó, lực lượng Công an đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình và phối hợp hướng dẫn người dân phát triển kinh tế, hỗ trợ các hộ khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống. Thời gian qua, người dân trong làng đã kịp thời cung cấp cho đơn vị nhiều nguồn tin có giá trị, góp phần đảm bảo an ninh trật tự.

Công an xã Đak Pơ kết nghĩa với làng Kuk Kôn.

Việc triển khai Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 7-8-2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường hoạt động kết nghĩa giữa các địa phương, đơn vị với các thôn, làng vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tiếp tục tạo thêm “cầu nối” vững chắc. Theo đó, ngày 3-2, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh) phối hợp với Công ty TNHH Huy Hoàng và đơn vị đồng hành Công ty TNHH Vận tải Sơn Tùng tổ chức kết nghĩa với làng Kuk Đak (xã Đak Pơ).

Trước đó, vào cuối năm 2025, Công an xã và Văn phòng Đảng ủy xã Hra đã tổ chức kết nghĩa với làng Kret Krot. Với những nội dung cam kết cụ thể, lễ kết nghĩa giữa lực lượng Công an, doanh nghiệp với các thôn, làng đang mở ra chuỗi hoạt động thiết thực, từng bước củng cố an ninh trật tự một cách vững chắc.

Từng có thời gian tham gia tà đạo “Hà Mòn”, giờ đây, ông Đinh Tích (làng Kuk Kôn, xã Đak Pơ) trở thành một trong những người tích cực tuyên truyền, vận động bà con từ bỏ con đường cũ.

Nhìn thẳng vào sai lầm của bản thân, ông trần tình: “Tôi nói thật với bà con rằng theo kẻ xấu thì chỉ khổ thôi. Chúng khiến mình mất nhà cửa, gia đình không được yên ổn, cuộc sống ngày càng thêm khó khăn, thiếu thốn. Tôi đã từng sai và nhận ra bản chất, quay trở về chăm lo lao động sản xuất nên mới có cuộc sống ấm no như ngày hôm nay”.

Trong khi đó, ông Chum - Giáo phu ở làng Kret Krot - cũng tích cực vận động những người từng lầm lạc quay về sinh hoạt tôn giáo hợp pháp. Theo vị giáo phu này, sau khi thức tỉnh và nhận ra giá trị của lao động chân chính, nhiều người đã có cuộc sống khá giả.

Chính sự tham gia của già làng, người uy tín, chức sắc tôn giáo cùng gia đình và dòng họ đã tạo nên những “lá chắn thép” để bảo vệ an ninh trật tự. Nhờ đó, những luận điệu lôi kéo, xuyên tạc không còn chỗ để tồn tại.

Thực tế hơn 10 năm qua cho thấy, tà đạo “Hà Mòn” từng lợi dụng sự thiếu hiểu biết và hoàn cảnh khó khăn của một bộ phận đồng bào để xâm nhập, lôi kéo. Bài học đó đòi hỏi công tác phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ tái hoạt động cần một chiến lược căn cơ, đồng bộ.

Thiếu tướng Rah Lan Lâm - nguyên Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai - từng nhấn mạnh: Để ngăn chặn tà đạo, đạo lạ xuất hiện, cấp ủy, chính quyền và các ngành, đoàn thể cần linh hoạt trong công tác tuyên truyền; tích cực hỗ trợ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, động viên họ chăm lo làm ăn phát triển kinh tế.

Cùng với đó, lực lượng chức năng phải chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện các đối tượng có hành vi lôi kéo, kích động tái hoạt động tà đạo; tranh thủ sự giúp đỡ của già làng, người có uy tín, chức sắc trong tôn giáo để tuyên truyền, vận động bà con nâng cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch.

Trao đổi với P.V, Thượng tá Phan Thanh Hải - Phó Trưởng phòng An ninh nội địa (Công an tỉnh Gia Lai) khẳng định: Công tác tuyên truyền, vận động người dân từ bỏ tà đạo đã góp phần giữ vững an ninh trật tự ở cơ sở.

Người dân xã Đak Pơ và Hra được các cấp ủy, chính quyền thường xuyên trao các mô hình sinh kế để phát triển kinh tế.

Thời gian tới, lực lượng Công an sẽ tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đồng thời chủ động đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững bình yên địa bàn.