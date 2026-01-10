Trở về con đường sáng sau những ngày lạc lối

(GLO)- Thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đã kiên trì bám cơ sở, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, người có uy tín cảm hóa, thức tỉnh những đối tượng từng nghe theo tổ chức phản động FULRO. Nhờ đó, nhiều người đã từ bỏ những việc làm sai trái, quay về với con đường sáng và vòng tay yêu thương của buôn làng.

Ngăn chặn hoạt động phá hoại của FULRO lưu vong

Ông Siu Djiuh (làng Vân, xã Ia Ly) khẽ vuốt phẳng tấm giấy chứng nhận liệt sĩ của bà Siu Blim-mẹ của ông. Bà Blim là cán bộ phụ nữ xã, hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ. Sống qua 56 mùa rẫy, ông Siu Djiuh tự hỏi từ lúc nào mình lại đi ngược với truyền thống gia đình…

Ông Siu Djiuh (thứ 2 từ trái sang) cho cán bộ Công an xem tấm giấy chứng nhận liệt sĩ của bà Siu Blim. Ảnh: Thúy Trinh

Từ năm 2023 đến tháng 3-2024, nghe lời Rơ Châm Kut (đối tượng cốt cán tổ chức MFI - FULRO lưu vong ở Mỹ) lôi kéo, ông Djiuh tham gia nhóm họp cái gọi là “Tin lành Đê Ga”. Năm 2025, từ Mỹ, các đối tượng cầm đầu tổ chức “Hội người thượng tị nạn” (MRO) là Rơ Lan Nglol, Siu Loar liên lạc, xúi giục ông tham gia nhóm họp cái gọi là “Blung Hlâu” với luận điệu: “Blung Hlâu là đạo đầu tiên của người dân tộc thiểu số Jrai, đã có nhà thờ ở Mỹ do Rah Lan Nglol đứng đầu, đã được quốc tế công nhận”

Mờ mắt trước chức “Mục sư vùng Chư Păh” mà bọn phản động phong cho, ông Djiuh tham gia hoạt động và lôi kéo thêm vài người đâm đầu vào “Blung Hlâu”, trong đó có Rơ Châm Mreng (SN 1969, trú làng Vân) và Siu Hyắt (SN 1963, làng Mrông Yố 2, xã Ia Phí).

Biết chuyện, cán bộ Công an đến nhắc nhở, giải thích cho ông Siu Djiuh và những người mù quáng hoạt động cho FULRO hiểu rõ “Tin lành Đê Ga”, “Blung Hlâu”… là gì; việc làm của ông vô tình tiếp tay cho những kẻ phản động phá hoại đoàn kết dân tộc ra sao… Ông Djiuh đã nhận ra lỗi lầm. Ông hiểu rằng chỉ vì ham chút hư danh, mình đã làm điều có lỗi với gia đình, với bà con.

Với sự hỗ trợ của những người có uy tín, lực lượng Công an đã từng bước cảm hóa nhiều đối tượng lầm lỡ. Ảnh: Thúy Trinh

Hiện nay, vẫn với âm mưu đòi ly khai, tự trị, thành lập nhà nước riêng, tôn giáo riêng cho người dân tộc thiểu số, tổ chức phản động FULRO lưu vong ở Mỹ tạo ra những sản phẩm quái dị về tư tưởng, núp dưới vỏ bọc tôn giáo như: “Blung Hlâu”, “Bơ Khắp Phrâu”, “Tơlơi Phrâu Hiam” hay “Sang Pơpũ Ană Cữ”… Để khuếch trương thanh thế, chúng khoác lác, rêu rao rằng khi cái gọi là “Nhà nước Đê Ga” thành công, đó sẽ là tôn giáo chính. Thực chất, đây là những biến tướng của “Tin lành Đê Ga”; những thứ tạp nham, vay mượn giáo lý của đạo Tin lành mà FULRO đẻ ra nhằm tập hợp lực lượng.

Thượng tá Phan Thanh Hải - Phó Trưởng phòng An ninh nội địa (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết: “Để bà con không còn mắc mưu kẻ xấu, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh, chúng tôi đã triển khai các biện pháp công tác, trọng tâm là vận động quần chúng, tuyên truyền rộng rãi, khẳng định hoạt động của Rơ Lan Nglol cùng số FULRO ở Mỹ, Thái Lan, Việt Nam là vi phạm pháp luật Việt Nam; những ai còn hoạt động cho chúng sẽ bị pháp luật Việt Nam nghiêm trị.

Cùng với đó, Công an các xã tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thành lập 9 tổ với 72 cán bộ, đảng viên ở cơ sở, tranh thủ người uy tín trong vùng dân tộc thiểu số giáo dục, cảm hóa, vận động đối tượng quay về các tổ chức tôn giáo được Nhà nước công nhận. Đến nay, riêng địa bàn xã Ia Ly, Ia Phí, toàn bộ những người từng có hoạt động liên quan đến FULRO đã trở lại sinh hoạt tại các điểm nhóm Tin lành Việt Nam miền Nam”.

Hướng đến tương lai

Ông Siu Djiuh có khu đất rộng thênh thang, nằm ngay trục đường liên xã mới được làm mới khang trang. Từ khi từ bỏ "Blung Hlâu", ông quay lại với sở thích chăm sóc cây cảnh.

Ông Siu Djiuh tâm sự: “Tôi còn có hơn 1 ha rẫy, ruộng nhưng cho con làm rồi. Vợ chồng ở nhà trông cháu, túc tắc chăm 140 cây cà phê sau vườn. Công an, già làng, thôn trưởng cũng thường đến động viên, giúp cái đầu tôi tỉnh ra. Cảm ơn Đảng, Nhà nước, cảm ơn dân làng đã khoan dung!”.

Ông Rơ Châm Mreng phơi cà phê, xát lấy nhân để bán với giá tốt hơn. Ảnh: Thúy Trinh

Là hàng xóm, ông Djiuh thỉnh thoảng vẫn gặp ông Rơ Châm Mreng. Họ ít nói về chuyện cũ mà trao đổi cách làm ăn, kỹ thuật chăm sóc cây cà phê. So với ông Djiuh, nhà ông Mreng khấm khá hơn. Ngôi nhà sàn kiên cố của gia đình ông có nhiều đồ dùng hiện đại. Để phục vụ sản xuất, ông Mreng mạnh dạn mua sắm máy xát cà phê, máy xát lúa và máy cắt thân cây chuối.

Ông Mreng chia sẻ: “Lúc trước, mình bị lừa, lỡ theo người ta làm bậy, chẳng thấy lợi ích gì cả. Nhờ sự quan tâm của Nhà nước, năm vừa rồi, nhà mình thu hoạch hơn 10 tấn cà phê tươi. Mình phơi khô, xát để bán nhân với giá tốt hơn. 2 cái máy còn lại thì dùng để tạo thức ăn nuôi 30 con heo thịt”.

Phấn khởi vì những người từng lầm lỡ đã trở về sinh hoạt chan hòa cùng cộng đồng, già làng Rơ Châm HMến (làng Vân, xã Ia Ly) cho biết: “Mấy đứa FULRO ở ngoài kia nó phá lắm, nghe nó là tan cửa nát nhà, vợ mất chồng, con mất cha. Tôi thường cùng với Công an đi nói rõ như thế để không ai còn mắc lừa FULRO. Tôi khuyên bà con phải tập trung lao động sản xuất, người có rẫy thì trồng cà phê, trồng mì, không có rẫy thì đi làm thuê cũng được. Mình phải siêng làm việc để nuôi dưỡng, giáo dục con cái trong gia đình”.

Đại tá Phạm Hữu Trường - Phó Giám đốc Công an tỉnh giải thích, động viên ông Hyắt trở về làng yên tâm lao động sản xuất, không tin, không theo FULRO làm điều sai trái. Ảnh: Thúy Trinh

Ở làng Mrông Yố 2 (xã Ia Phí) chúng tôi gặp vợ chồng ông Siu Hyắt (SN 1963), một trong hai người liên quan đến hoạt động của ông Siu Djiuh kể trên. Từ lúc đôi mươi cho đến lúc trên đầu hai thứ tóc, ông Siu Hyắt hết lần này đến lần khác mù quáng theo FULRO, mãi trượt dài trong lầm lỗi.

Theo “Tin lành Đê Ga”, ông Hyắt từng có 10 năm (2001-2011) trốn sang Campuchia, sống vật vờ trong trại tị nạn rồi bị trao trả về địa phương. Ông Hyắt không đi nhà thờ như mọi người mà tu tại gia để rồi năm 2025 lại bị lôi kéo vào tổ chức “Blung Hlâu”.

Bà Puih H’Jip đã thuyết phục chồng từ bỏ FULRO, quay trở về sinh hoạt ở điểm nhóm Tin lành Việt Nam miền Nam làng Mrông Yố.

Bà Puih H’Jip nói: “Vợ chồng tôi có tới 7 đứa con. Mà ông ấy thì không tập trung đi làm nuôi con, cứ làm chuyện không đâu. Tôi nói ông ấy là: “Thôi ông ơi, con dâu, con rể mình cũng sinh hoạt ở điểm nhóm trong làng rồi, cùng người ta tập văn nghệ, đi lễ vui vẻ. Mình cũng theo con thôi”. Ông ấy suy nghĩ nhiều lắm, rồi cũng nghe tôi”.

Lý do ông Hyắt ngại đi nhà nguyện là vì mặc cảm bản thân ít đóng góp cho hội thánh. Ông nói: “Mình cũng muốn đi mà cứ mắc cỡ. Nhưng mọi người nói đừng có mắc cỡ, cứ quay về thôi. Công an, thôn trưởng, già làng thường đến tuyên truyền mình đến nhóm họp cho đông vui, đừng có cầu nguyện một mình ở nhà, đừng để bọn xấu lợi dụng tuyên truyền, xúi giục mình làm điều sai trái”.

Thay lời kết cho phóng sự này, chúng tôi xin mượn lời ông Nak - Chấp sự trưởng điểm nhóm Tin lành Việt Nam miền Nam làng Mrông Yố: “Công an, hệ thống chính trị thôn đã kiên trì đến nhà, nói cho họ hiểu ngọn ngành thì họ mới chấp nhận quay lại thờ phụng chúa, cầu nguyện chung trong điểm nhóm này. Mà chúng tôi thì không phân biệt đối xử. Ai muốn theo thì chúng tôi sẵn sàng đón nhận, hướng cho họ kính chúa, yêu nước, sống đẹp đời, tốt đạo”.