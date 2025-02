Quan tâm hỗ trợ người lầm lỗi tái hòa nhập cộng đồng - Kỳ 1: Chung tay xóa bỏ mặc cảm

Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2025, lực lượng công an đã khởi tố 380 vụ với 631 bị can, trong đó có 199 vụ, 309 bị can về tội phạm trật tự xã hội; 27 vụ, 44 bị can về tội phạm kinh tế, tham nhũng, chức vụ và an toàn thực phẩm.