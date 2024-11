“Mở cánh cửa” học nghề cho người lầm lỗi

Sau khi miệt mài ôn luyện các bài sát hạch của phần thi sa hình, ông Huỳnh Thanh Liêm (SN 1981, trú tại phường Hội Phú, TP. Pleiku) chia sẻ: “Tôi từng có đến 2 lần chấp hành án phạt tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Sau khi chấp hành xong án phạt lần thứ hai, năm 2021, tôi về nhà với 2 bàn tay trắng, không vợ con lẫn nghề nghiệp. Lúc đó, tôi mới nhận ra lỗi lầm của mình khi đã đánh đổi phần lớn tuổi trẻ trong nhà giam. Tôi bắt đầu khởi nghiệp bằng nghề rửa xe nhưng thu nhập rất bấp bênh”.

Thấy ông Liêm phấn đấu tốt và có nhu cầu học nghề lái xe nên Công an phường Hội Phú đề nghị Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe giảm học phí cho ông. “Bản thân tôi rất vất vả lo chi phí trang trải cuộc sống hàng ngày nên không biết đến chừng nào mới có đủ tiền học nghề lái xe ô tô. Nếu không được hỗ trợ 50% học phí thì có lẽ vài năm nữa tôi mới đủ tiền để đi học. Việc được giảm học phí là cơ hội tốt để tôi nỗ lực làm lại cuộc đời”-ông Liêm vui mừng nói.

Ông Huỳnh Thanh Liêm (thứ 4 từ trái sang, phường Hội Phú, TP. Pleiku) được hỗ trợ 50% học phí đào tạo để sát hạch, cấp giấy phép lái xe. Ảnh: M.N

Cũng đang chuẩn bị cho kỳ thi sát hạch, học viên Tạ Xuân Cường (SN 1993, trú tại thôn 2, xã Trà Đa, TP. Pleiku) ngày nào cũng đến Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe để luyện tập. Ngoài việc ôm vô lăng trong bãi tập, anh Cường còn tranh thủ hoàn thành tối thiểu số km quy định của phần thi lái xe đường trường để đảm bảo điều kiện thi.

Anh Cường là 1 trong 4 học viên được giảm 50% học phí theo chương trình hợp tác giữa Công an TP. Pleiku và Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe về hỗ trợ người tái hòa nhập cộng đồng sau khi chấp hành xong án phạt tù.

Trước đó, người thanh niên nhìn có vẻ nhút nhát này từng gây ra tai nạn giao thông chết người và phải chịu án phạt 3 năm tù. “Lúc đó, tôi mới 20 tuổi. Chỉ vì phút bốc đồng mà mình đã cướp đi mạng sống của một người. Không chỉ bản thân bị tù tội, gia đình còn phải bồi thường cho người nhà nạn nhân hàng trăm triệu đồng. Cha tôi cũng vì thế mà đau buồn đến sinh bệnh rồi mất trong lúc tôi đang chấp hành án. Lúc ra tù thì trong tay không nghề nghiệp, tôi đi tìm việc nhưng cầm hồ sơ đi đến đâu cũng chỉ nhận được những cái lắc đầu và ánh nhìn ái ngại”-anh Cường kể.

Với quyết tâm làm lại cuộc đời, khi trở về địa phương, anh Cường làm nhiều nghề như: phụ sửa ô tô, làm bảng hiệu quảng cáo, hộp đèn nhưng thu nhập đều bấp bênh.

“Con đường để không tái phạm chính là có một công việc ổn định với thu nhập tốt. Không còn trẻ nữa nên khi được giảm đến phân nửa học phí đào tạo nghề lái xe ô tô, tôi xem đây là cơ hội để quyết tâm làm người có ích cho xã hội”-anh Cường tâm sự.

Anh Tạ Xuân Cường được hỗ trợ học phí đào tạo giấy phép lái xe ô tô sau khi chấp hành xong án phạt tù để mở rộng cơ hội nghề nghiệp, cải thiện thu nhập. Ảnh: M.N

Theo Trung tá Võ Tá Ngọc-Trưởng Công an xã Trà Đa: Đến nay, anh Cường vẫn còn nợ gia đình nạn nhân gần 100 triệu đồng tiền bồi thường. “Biết được hoàn cảnh của anh Cường, Công an xã đã có văn bản gửi Công ty cổ phần Xây dựng và Vận tải Gia Lai đề nghị giảm học phí nhằm tạo điều kiện cho anh nuôi ước mơ có cuộc sống tốt hơn. Việc tạo điều kiện để người tái hòa nhập cộng đồng được giảm học phí đào tạo lái xe đã tạo thuận lợi cho họ sớm có nghề nghiệp ổn định, tránh xa con đường phạm tội”-Trưởng Công an xã Trà Đa cho biết.

Trao đổi với P.V, ông Phạm Xuân Bảo-Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe-thông tin: “Từ năm 2022 đến nay, UBND TP. Pleiku đề nghị Trung tâm hỗ trợ học phí đào tạo cho hàng chục trường hợp chấp hành xong án phạt tù để giúp họ tái hòa nhập cộng đồng.

Thành phố chỉ đề xuất giảm 30% học phí đào tạo lái xe ô tô nhưng chúng tôi thống nhất giảm đến 50%. Ngoài việc giảm học phí, chúng tôi còn yêu cầu giáo viên quan tâm, kèm cặp sâu sát hơn đối với các học viên này. Chúng tôi mong rằng sự hỗ trợ này sẽ giúp họ có thêm cơ hội mở rộng nghề nghiệp, từ đó sớm hòa nhập cộng đồng, trở thành người có ích cho xã hội”.