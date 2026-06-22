Người dân mong sớm gỡ vướng để khai thác rừng keo

(GLO)- Nhiều hộ dân ở xã Phù Mỹ Tây đang lo lắng khi diện tích rừng keo đến kỳ thu hoạch phải tạm dừng khai thác vì vướng hồ sơ, thủ tục. Người dân mong việc rà soát, xác minh được thực hiện sớm nhằm bảo đảm quyền lợi và tránh ảnh hưởng đến giá trị kinh tế của rừng trồng.

Theo phản ánh của người dân thôn Lạc Sơn, xã Phù Mỹ Tây, từ năm 2007, 27 hộ dân ở thôn Lạc Sơn và Trung Hội đã tự bỏ kinh phí trồng phục hồi rừng bằng cây keo lai tại khoảnh 3a, tiểu khu 165a thuộc thôn Lạc Sơn. Mỗi hộ trồng từ 800 - 7.000 m², với tổng diện tích hơn 7,8 ha.

Nhiều hộ dân thôn Lạc Sơn lo ngại việc tạm dừng khai thác cây keo kéo dài sẽ ảnh hưởng đến chất lượng gỗ và giá bán trên thị trường. Ảnh: V.L

Đến nay, diện tích keo lai này đã bước vào chu kỳ khai thác. Tuy nhiên, đầu tháng 6.2026, UBND xã Phù Mỹ Tây ban hành thông báo yêu cầu tạm dừng khai thác để hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo quy định pháp luật. Việc này khiến nhiều hộ dân lo lắng vì nếu việc tạm dừng kéo dài sẽ ảnh hưởng đến giá bán trên thị trường.

Ông T.N.N. (thôn Lạc Sơn) chia sẻ: Toàn bộ diện tích rừng đều do các hộ dân tự đầu tư kinh phí trồng, chăm sóc và bảo vệ trong nhiều năm qua. Vì vậy, khi đến thời điểm khai thác nhưng phải tạm dừng, các hộ không khỏi hụt hẫng và lo lắng. Người dân mong chính quyền địa phương sớm hoàn thành việc đánh giá hiện trạng rừng, xác định khối lượng, trữ lượng cây để tạo điều kiện cho việc khai thác được tiếp tục.

Liên quan đến vụ việc, theo Phòng Kinh tế xã Phù Mỹ Tây, diện tích hơn 7,8 ha rừng trồng tại khoảnh 3a, tiểu khu 165a có nguồn gốc từ việc người dân lấn chiếm đất lâm nghiệp vào năm 2005, thời điểm Nhà nước triển khai Dự án phát triển ngành lâm nghiệp trên địa bàn xã Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ (cũ), nay là xã Phù Mỹ Tây.

Thời điểm đó, cơ quan chức năng huyện Phù Mỹ (cũ) đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với 27 hộ dân trên về hành vi chặt phá rừng tự nhiên và lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép.

Đồng thời, yêu cầu các hộ trồng phục hồi rừng và giao UBND xã Mỹ Trinh (cũ) quản lý, bảo vệ diện tích hơn 7,8 ha này. Sau khi hoàn thành việc trồng phục hồi rừng, UBND xã Mỹ Trinh (cũ) giao khoán diện tích trên cho 27 hộ dân tiếp tục chăm sóc, bảo vệ từ năm 2007 đến nay.

Ông Nguyễn Văn Hồng - Trưởng Phòng Kinh tế xã Phù Mỹ Tây - cho biết: Việc tạm dừng khai thác nhằm bảo đảm tuân thủ các quy định tại Thông tư số 84/2025/TT-BNNMT ngày 31-12-2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết một số nội dung của Luật Lâm nghiệp và sửa đổi, bổ sung một số thông tư trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm.

Theo đó, trước khi khai thác gỗ và thực vật rừng ngoài gỗ, chủ rừng hoặc chủ lâm sản phải thực hiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục gửi cơ quan có thẩm quyền để theo dõi, giám sát quá trình khai thác.

“UBND xã đã yêu cầu các hộ dân tạm dừng khai thác để báo cáo hiện trạng rừng, vị trí, diện tích và khối lượng cây rừng. Thời gian tới, địa phương sẽ phối hợp với các cơ quan chuyên môn và các hộ dân kiểm tra thực địa, xác định hiện trạng rừng và khối lượng gỗ để hoàn thiện hồ sơ, thủ tục theo đúng quy định trước khi cho phép tiếp tục khai thác” - ông Hồng cho hay.

Cũng theo ông Hồng, về lâu dài, sau khi các hộ dân hoàn thành việc khai thác cây keo, địa phương sẽ xin ý kiến các sở, ngành liên quan để xây dựng phương án quản lý đối với diện tích hơn 7,8 ha đất lâm nghiệp này.

Bởi đây là diện tích có nguồn gốc từ đất lâm nghiệp bị lấn chiếm trước đây, cần có hướng quản lý phù hợp, bảo đảm vừa tuân thủ quy định pháp luật, vừa bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các hộ dân đã trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng trong nhiều năm qua.