Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 thăm, tặng quà người dân bị thiệt hại do bão tại xã Bình Hiệp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HỒNG PHÚC HỒNG PHÚC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 13-11, đoàn công tác do Thiếu tướng Trần Quang Tuấn-Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và Đại tá Lê Huy-Chính ủy đã đến thăm và trao quà hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại do bão số 13 tại xã Bình Hiệp, tỉnh Gia Lai.

Cùng đi với đoàn có Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Bích Ly.

Cơn bão số 13 đã gây nhiều thiệt hại tại xã Bình Hiệp. Toàn xã có 6 căn nhà bị sập hoàn toàn, gần 1.000 căn nhà bị tốc mái, gần 1.000 ha rừng trồng bị gãy đổ…Tổng thiệt hại do bão số 13 gây ra ước tính khoảng 100 tỷ đồng.

z7219241176813-d12acb3933d6716db6596f4b695437d8.jpg
Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tặng quà cho người dân xã Bình Hiệp. Ảnh: Minh Lực

Đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi, chia sẻ những mất mát với người dân địa phương trước những thiệt hại do bão số 13 gây ra. Dịp này, đoàn công tác trao tặng 48 suất quà (hơn 1 triệu đồng/suất) cho các gia đình bị thiệt hại nặng.

doan-cong-tac-tang-qua-gia-dinh-ba-ho-thi-quyen-thon-thuan-nhut.jpg
Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tặng quà gia đình bà Hồ Thị Quyền (thôn Thuận Nhứt). Ảnh: Minh Lực

Ngoài ra, đoàn cũng đã đến thăm, tặng quà 2 gia đình bị thiệt hại nặng do bão gồm: bà Hồ Thị Quyền (thôn Thuận Nhứt) và ông Mạc Tâm Dũng (thôn An Hội).

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Quốc hội khóa mới gồm 500 đại biểu, dự kiến có 12-14 Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Quốc hội khóa mới gồm 500 đại biểu, dự kiến có 12-14 Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Nhân sự

Dự kiến tổng số đại biểu Quốc hội khóa XVI là 500 người. Trong đó, 217 đại biểu ở các cơ quan trung ương, 283 đại biểu ở địa phương, đại biểu trẻ tuổi có khoảng 50 đại biểu. Cơ cấu số lượng Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư tham gia dự kiến là 12- 14 người.

Điểm sáng dân vận ở vùng biên Ia Chia

Điểm sáng dân vận ở vùng biên Ia Chia

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Tại xã Ia Chia, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Chia luôn gắn bó, đồng hành với nhân dân trong đời sống, sản xuất và xây dựng cộng đồng. Hình ảnh những người lính tận tâm, gương mẫu đã trở thành điểm sáng trong công tác dân vận vùng biên.

Công tác phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cần được tiến hành kiên quyết, kiên trì, thường xuyên, liên tục.

Công tác phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cần được tiến hành kiên quyết, kiên trì, thường xuyên, liên tục

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(GLO)- Sáng 11-11, đồng chí Thái Đại Ngọc-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị tổng kết công tác phòng-chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ tỉnh.

Tổng duyệt chương trình lễ viếng, truy điệu và an táng các liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Chư Prông.

Tổng duyệt chương trình lễ viếng, truy điệu và an táng 18 liệt sĩ tại Chư Prông

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Chiều 10-11, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Chư Prông, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch-Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì buổi tổng duyệt chương trình lễ viếng, truy điệu và an táng các liệt sĩ do Đội K52 quy tập tại điểm E7, H5 (nay thuộc xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai).

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai triển khai cấp nước sạch, tặng quà cho nhân dân

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai cấp nước sạch, tặng quà cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão số 13

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Sáng 9-11, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai đã điều động 3 xe bồn, mỗi xe có dung tích 14 m³ vận chuyển nước sạch từ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định để cấp miễn phí cho người dân các xã, phường đang thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung (thứ 2 từ phải sang) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (bìa trái) trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 13 tại buôn Jứ (xã Ia Tul). Ảnh: Vũ Chi

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 13

Chính trị

(GLO)- Sáng 9-11, đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão số 13 tại xã Ia Rsai và Ia Tul. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 hỗ trợ người dân phường Hoài Nhơn Đông sửa chữa lại nhà ở.

Sư đoàn 2 giúp dân khắc phục thiệt hại sau bão số 13

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Ngay sau khi bão số 13 đi qua, với tinh thần “Vì nhân dân quên mình”, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 (Quân khu 5) đã nhanh chóng cơ động về các địa phương bị thiệt hại nặng trên địa bàn tỉnh Gia Lai nhằm chung tay hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Thiếu tướng Lương Đình Chung (Chính ủy Quân khu 5) thăm, tặng quà các gia đình bị thiệt hại do bão số 13 và động viên lực lượng khắc phục hậu quả bão trong ngày 7.11.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 5 thăm, tặng quà các gia đình bị thiệt hại do bão số 13

Chính trị

(GLO)- Ngày 7-11, Thiếu tướng Lương Đình Chung-Chính ủy Quân khu 5 và Thiếu tướng Trần Thanh Hải-Phó Tư lệnh Quân khu 5 đã đi thăm, tặng quà các gia đình bị thiệt hại do bão số 13 và động viên các lực lượng quân đội đang giúp người dân khắc phục hậu quả của bão gây ra trên địa bàn tỉnh.

null