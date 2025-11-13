Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 thăm, tặng quà người dân bị thiệt hại do bão tại xã Bình Hiệp

(GLO)- Ngày 13-11, đoàn công tác do Thiếu tướng Trần Quang Tuấn-Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và Đại tá Lê Huy-Chính ủy đã đến thăm và trao quà hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại do bão số 13 tại xã Bình Hiệp, tỉnh Gia Lai.

Cùng đi với đoàn có Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Bích Ly.

Cơn bão số 13 đã gây nhiều thiệt hại tại xã Bình Hiệp. Toàn xã có 6 căn nhà bị sập hoàn toàn, gần 1.000 căn nhà bị tốc mái, gần 1.000 ha rừng trồng bị gãy đổ…Tổng thiệt hại do bão số 13 gây ra ước tính khoảng 100 tỷ đồng.

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tặng quà cho người dân xã Bình Hiệp. Ảnh: Minh Lực

Đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi, chia sẻ những mất mát với người dân địa phương trước những thiệt hại do bão số 13 gây ra. Dịp này, đoàn công tác trao tặng 48 suất quà (hơn 1 triệu đồng/suất) cho các gia đình bị thiệt hại nặng.

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tặng quà gia đình bà Hồ Thị Quyền (thôn Thuận Nhứt). Ảnh: Minh Lực

Ngoài ra, đoàn cũng đã đến thăm, tặng quà 2 gia đình bị thiệt hại nặng do bão gồm: bà Hồ Thị Quyền (thôn Thuận Nhứt) và ông Mạc Tâm Dũng (thôn An Hội).