Gia Lai: Tổ trưởng Tổ ANTT lao mình vào dòng nước xiết cứu người trong đêm tối

HỒNG PHÚC HỒNG PHÚC
(GLO)- Sáng 31-10, Công an xã Bình Hiệp (tỉnh Gia Lai) cho biết, khoảng 20 giờ 30 tối 30-10, tại bờ tràn đoạn thôn Phú Hưng đi Thuận Hòa, anh Nguyễn Công Vân-Tổ trưởng Tổ An ninh trật tự (ANTT) thôn Mỹ Thạch đã dũng cảm lao xuống dòng nước xiết để cứu người bị nạn. 

cuu-nguoi-va-phuong-tien.jpg
Lực lượng chức năng đưa người và phương tiện lên bờ an toàn (ảnh cắt từ clip).

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, anh N.C.T. (SN 1984, thôn Mỹ Thạch) di chuyển qua tràn không may bị dòng nước mạnh cuốn trôi cả người cùng xe.

Nhận được tin báo của người dân, anh Vân đang trực cùng Tổ ANTT của thôn lập tức chạy đến hiện trường phối hợp với lực lượng Công an xã tổ chức cứu nạn. Không kịp suy nghĩ, anh Vân đã dũng cảm lao xuống dòng nước xiết, cùng đồng đội tìm cách đưa nạn nhân vào bờ.

Toàn cảnh vụ việc. Clip: ĐVCC

Sau gần 15 phút vật lộn với dòng nước mạnh và phối hợp nhịp nhàng với lực lượng trên bờ, anh Vân đã đưa được nạn nhân lên an toàn trong tình trạng kiệt sức, hoảng loạn. Xe máy của nạn nhân sau đó cũng được các lực lượng trục vớt lên bờ.

Hành động dũng cảm của anh Nguyễn Công Vân được người dân địa phương ghi nhận và cảm phục, thể hiện tinh thần “vì nhân dân phục vụ” của lực lượng an ninh cơ sở.

