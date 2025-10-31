Gia Lai: Tổ trưởng Tổ ANTT lao mình vào dòng nước xiết cứu người trong đêm tối

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, anh N.C.T. (SN 1984, thôn Mỹ Thạch) di chuyển qua tràn không may bị dòng nước mạnh cuốn trôi cả người cùng xe.
Nhận được tin báo của người dân, anh Vân đang trực cùng Tổ ANTT của thôn lập tức chạy đến hiện trường phối hợp với lực lượng Công an xã tổ chức cứu nạn. Không kịp suy nghĩ, anh Vân đã dũng cảm lao xuống dòng nước xiết, cùng đồng đội tìm cách đưa nạn nhân vào bờ.
Sau gần 15 phút vật lộn với dòng nước mạnh và phối hợp nhịp nhàng với lực lượng trên bờ, anh Vân đã đưa được nạn nhân lên an toàn trong tình trạng kiệt sức, hoảng loạn. Xe máy của nạn nhân sau đó cũng được các lực lượng trục vớt lên bờ.
Hành động dũng cảm của anh Nguyễn Công Vân được người dân địa phương ghi nhận và cảm phục, thể hiện tinh thần “vì nhân dân phục vụ” của lực lượng an ninh cơ sở.