Công an xã Bình Hiệp hỗ trợ người dân lấy lại tiền chuyển nhầm

(GLO)- Công an xã Bình Hiệp (tỉnh Gia Lai) vừa hỗ trợ một công dân ở địa phương lấy lại số tiền do chuyển nhầm.

Theo đó, ngày 23-10, trong lúc thực hiện giao dịch ngân hàng qua App trên điện thoại, do sơ suất nhập sai số tài khoản, chị Trần Thị Thái Loan (SN 1982, ở thôn Mỹ Thạch) đã chuyển nhầm 11 triệu đồng cho một người không quen biết, không xác định được địa chỉ.

chi-loan-cam-on-cong-an-xa-binh-hiep-da-ho-tro-lay-lai-tien-chuyen-nham.jpg
Niềm vui của chị Loan khi được Công an xã Bình Hiệp hỗ trợ lấy lại tiền chuyển nhầm. Ảnh: ĐVCC

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin trình báo, Công an xã Bình Hiệp đã kiểm tra và xác định được tiền chuyển nhầm vào tài khoản của một cá nhân tại xã Lạng Giang (tỉnh Bắc Ninh). Sau đó, Công an xã Bình Hiệp đã nhanh chóng xác minh, phối hợp với các đơn vị chức năng và ngân hàng liên quan giúp chị Loan kịp thời lấy lại toàn bộ số tiền nói trên.

Qua sự việc, Công an xã Bình Hiệp khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ số tài khoản, tên ngân hàng và thông tin người nhận trước khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền trực tuyến; tuyệt đối không xác nhận chuyển khoản khi chưa đối chiếu kỹ để tránh xảy ra nhầm lẫn đáng tiếc.

