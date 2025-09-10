Công an xã Vạn Đức hỗ trợ công dân nhận lại gần 55 triệu đồng chuyển nhầm

(GLO)- Sáng 10-9, Công an xã Vạn Đức (tỉnh Gia Lai) đã hỗ trợ chị Lê Thị Hằng (SN 1982, ở thôn An Thường 2, xã Vạn Đức) nhận lại 54,87 triệu đồng đã chuyển nhầm trong quá trình thực hiện giao dịch chuyển tiền trên ứng dụng ngân hàng.

Trước đó, ngày 4-9, chị Hằng trong lúc chuyển tiền qua ứng dụng ngân hàng đã chuyển nhầm số tiền trên đến số tài khoản của một cá nhân ở phường Thành Đông, TP. Hải Phòng. Chị Hằng sau đó đã chủ động liên hệ người này nhiều lần nhưng vẫn chưa được trả lại số tiền chuyển nhầm.

Nhờ sự hỗ trợ của Công an xã Vạn Đức, chị Lê Thị Hằng đã được trả lại số tiền chuyển nhầm. Ảnh: ĐVCC

Sáng 10-9, chị Hằng đã trình báo sự việc với Công an xã Vạn Đức. Tiếp nhận thông tin, Công an xã Vạn Đức nhanh chóng làm việc, phối hợp chặt chẽ với Công an phường Thành Đông (TP. Hải Phòng) để xác minh, giải quyết vụ việc. Ngay sau đó, chị Hằng đã được hoàn trả đầy đủ số tiền nói trên.

Vui mừng khi nhận lại được số tiền chuyển nhầm, chị Hằng đã viết thư cảm ơn Công an xã Vạn Đức và Công an phường Thành Đông vì đã tận tình hỗ trợ chị.