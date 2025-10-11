Công an phường An Khê hỗ trợ người dân trả lại 5 tỷ đồng chuyển nhầm

(GLO)- Sáng 11-10, Công an phường An Khê (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa hướng dẫn, hỗ trợ một công dân trên địa bàn trả lại 5 tỷ đồng cho người chuyển nhầm ở TP. Hồ Chí Minh.

Trước đó, sáng 10-10, Công an phường An Khê tiếp nhận thông tin từ chị Nguyễn Thị Mỹ H. (SN 1984, ở tổ dân phố 7 An Phú, phường An Khê) về việc tài khoản ngân hàng của mình bất ngờ nhận được 5 tỷ đồng, không rõ do ai chuyển đến.

Xác định nhiều khả năng do người khác chuyển nhầm, đồng thời cảnh giác chiêu trò lừa đảo bằng công nghệ cao, chị H. nhanh chóng trình báo Công an phường.

Cán bộ Công an phường An Khê làm việc với nhân viên ngân hàng để xác minh thông tin. Ảnh: ĐVCC﻿



Công an phường phối hợp với ngân hàng xác minh tài khoản và người chuyển tiền cho chị H. Qua làm việc, Công an phường xác định anh Trần Hoàng L. (SN 2001, trú phường Tân Sơn, TP. Hồ Chí Minh) đã chuyển nhầm số tiền nói trên cho chị H.

Ngay trong ngày, Công an phường và ngân hàng hướng dẫn chị H. làm thủ tục hoàn trả số tiền trên cho anh L. theo đúng quy định. Nhận lại đầy đủ số tiền, anh L. bày tỏ xúc động trước sự tử tế của chị H.

Thượng tá Nguyễn Công Thắng-Trưởng Công an phường An Khê-cho biết: Từ tháng 3-2025 đến nay, Công an phường đã hỗ trợ, hướng dẫn 3 trường hợp công dân trên địa bàn chuyển trả tiền cho người chuyển nhầm, với tổng số tiền hoàn trả hơn 6,2 tỷ đồng.

Thời gian qua, Công an phường thường xuyên tuyên truyền người dân thận trọng khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền qua ứng dụng ngân hàng. Trường hợp chuyển khoản nhầm hoặc nhận được tiền chuyển nhầm từ người lạ, công dân nên nhanh chóng trình báo cơ quan Công an để được hỗ trợ giải quyết, đảm bảo quyền lợi cũng như tránh các rủi ro pháp lý có thể xảy ra.