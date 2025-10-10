Công an phường Quy Nhơn Bắc hỗ trợ người dân nhận lại 1 tỷ đồng chuyển nhầm

(GLO)- Chiều 10-10, Công an phường Quy Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) đã hỗ trợ chị Lê Thị Hà G. (SN 1987, ở tỉnh Hà Tĩnh) nhận lại 1 tỉ đồng mà chị đã chuyển nhầm trước đó.

Trước đó, chiều 9-10, bà Nguyễn Thị Hạnh (SN 1976, ở phường Quy Nhơn Bắc) cho biết tài khoản nhận được 1 tỉ đồng. Nhận thấy số tiền không phải của mình, bà Hạnh ngay lập tức đến Công an phường Quy Nhơn Bắc báo cáo sự việc.

Công an phường Quy Nhơn Bắc hỗ trợ bà Nguyễn Thị Hạnh chuyển trả lại tiền. Ảnh: Thành Long

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường xác minh người có liên quan, làm rõ địa chỉ cư trú và liên hệ trực tiếp để trao đổi với người chuyển nhầm. Sau đó, Công an phường đã hướng dẫn và hỗ trợ bà Hạnh chuyển tiền lại cho chị G.

Sau khi nhận lại số tiền trên, chị Lê Thị Hà G. gửi thư cảm ơn bà Hạnh và Công an phường Quy Nhơn Bắc đã hỗ trợ chị nhận lại số tiền đã chuyển khoản nhầm.