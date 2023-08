Làm gì khi người lạ 'chuyển tiền nhầm'?

(GLO)-Tính đến ngày 10/8, đã có 161 tàu thuyền hoạt động gần kênh đào, tăng so với khoảng 90 tàu vào mùa mưa. Phần mềm cung cấp dữ liệu tàu thuyền Refinitiv Eikon cho thấy đã có thêm ít nhất 40 tàu đang tiến gần kênh đào.

(GLO)-Giá tiêu dùng và giá nhà sản xuất ở Trung Quốc đều giảm trong tháng 7 so với cùng kỳ năm ngoái, dấu hiệu cho thấy nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã rơi vào giảm phát...

(GLO)- Chiều 28-7, Cục Thuế tỉnh Gia Lai lựa chọn “Hoá đơn may mắn” quý II năm 2023; qua đó, đã tìm ra chủ nhân của 15 hóa đơn may mắn và trao thưởng bằng tiền.

(GLO)- Ngày 28-7, Phòng Kinh doanh ABIC Chi nhánh Đak Lak phối hợp với Agribank Chi nhánh Đông Gia Lai tổ chức trao thưởng chương trình khuyến mại “Giao dịch an toàn-Bảo an tài khoản” và chi trả quyền lợi bảo hiểm bảo an tài khoản cho 2 khách hàng có tài khoản giao dịch tại Agribank Chi nhánh Đông Gia Lai.