Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lý Tiết Hạnh tặng quà Tết các gia đình chính sách

MINH QUÂN
(GLO)- Chiều 9-2, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai Lý Tiết Hạnh đã đến thăm, chúc Tết các Mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH) ở xã Phù Mỹ Nam và các gia đình chính sách tại xã Phù Mỹ Tây.

Tại các nơi đến thăm, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai ân cần thăm hỏi, bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước những cống hiến, hy sinh của các thương binh, gia đình người có công cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.

pho-truong-doan-chuyen-trach-doan-dbqh-tinh-ly-tiet-hanh-tham-tang-qua-thuong-binh-nguyen-thi-le-du-xa-phu-my-tay.jpg
Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lý Tiết Hạnh (bìa phải) tặng quà Tết cho thương binh Nguyễn Thị Lệ Du (xã Phù Mỹ Tây). Ảnh: Phan Tuấn

Nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh chúc các Mẹ VNAH, thương binh cùng gia đình chính sách năm mới an khang, thịnh vượng.

Đồng thời, đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo sức khỏe cho các Mẹ VNAH, thương binh, bệnh binh; thực hiện tốt chính sách hỗ trợ đời sống vật chất, tinh thần cho người có công với cách mạng trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

Dịp này, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lý Tiết Hạnh cũng đã đến thăm, tặng quà tại Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần Hoài Nhơn (phường Hoài Nhơn Tây).

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh mong muốn tập thể cán bộ, người lao động tại Trung tâm tiếp tục phát huy tinh thần thương người như thể thương thân; đổi mới, nâng cao chất lượng chăm sóc toàn diện, lấy người bệnh làm trung tâm; hướng tới mục tiêu phục hồi, ổn định tâm lý và nâng cao chất lượng cuộc sống cho các đối tượng đang được nuôi dưỡng, chăm sóc tại đây.

