Sư đoàn 320 phát động đợt thi đua "50 ngày đêm lập công dâng Đảng"

Các cơ quan, đơn vị ký giao ước thi đua. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Theo đó, đợt thi đua diễn ra trong 50 ngày đêm (từ ngày 25/4-13/6/2025), với khẩu hiệu hành động: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua lập công, giành 3 nhất”, với các nhiệm vụ, huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, công tác tốt, hoàn thành nhiệm vụ kết quả cao nhất; kỷ luật nghiêm nhất, an toàn tuyệt đối; tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng đạt hiệu quả cao nhất.

Quang cảnh buổi lễ phát động thi đua. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Để thực hiện tốt các nội dung thi đua, lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 320 yêu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tập trung duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, chế độ trực ở các cấp; tích cực luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc các mục tiêu đảm nhiệm. Tổ chức huấn luyện đúng phương châm, quan điểm, nguyên tắc, các mối kết hợp; phát huy dân chủ trong huấn luyện.

Cùng với đó, gắn huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy và nâng cao thể lực; chú trọng kiểm tra “3 tiếng nổ” của chiến sĩ mới. Đồng thời, tổ chức và tham gia diễn tập, hội thi, hội thao ở các cấp chặt chẽ, an toàn, đạt thành tích cao; đẩy mạnh công tác hậu cần, kỹ thuật, bảo đảm tốt cho nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất của đơn vị. Tập trung xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; nâng cao tinh thần cảnh giác, nắm chắc âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch nhất là trên địa bàn Tây Nguyên. Bên cạnh đó, tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; kịp thời tham mưu, xử lý có hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Các chiến sĩ mới Sư đoàn 320 tham quan nhà truyền thống sau lễ phát động thi đua. Ảnh: Vĩnh Hoàng

100% cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định của đơn vị, tích cực, tự giác học tập, rèn luyện phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Tại buổi lễ, đại diện các cơ quan, đơn vị đã ký giao ước, quyết tâm thực hiện thắng lợi nội dung, chỉ tiêu đợt thi đua.