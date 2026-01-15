Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Đak Rong

ĐOÀN BÌNH
(GLO)- Chiều 15-1, đồng chí Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử và hoạt động sau sáp nhập, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp tại xã Đak Rong.

Dự buổi kiểm tra có đồng chí Huỳnh Thúy Vân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Đồng chí Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra. Ảnh: Phi Long

Đồng chí Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra. Ảnh: Phi Long

Xã Đak Rong được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Kon Pne và xã Đak Rong (cũ), với diện tích tự nhiên hơn 51.000 ha, quy mô dân số 1.651 hộ với 6.227 nhân khẩu; tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 90,2%.

Đến thời điểm này, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Đak Rong đã thành lập và kiện toàn Ban Chỉ đạo bầu cử xã, đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối và xuyên suốt đối với toàn hệ thống chính trị; đồng thời, chỉ đạo Ủy ban bầu cử xã tiến hành triển khai thực hiện các bước đảm bảo đúng quy trình và thời gian theo quy định của Luật Bầu cử.

kiem-tra-cong-tac-chuan-bi-bau-cu-va-hoat-dong-sau-sap-nhap-thuc-hien-chinh-quyen-dia-phuong-2-cap-tai-xa-dak-rong.jpg
Quang cảnh buổi kiểm tra. Ảnh: Phi Long

Việc thành lập Ủy ban bầu cử ở cấp xã và các tổ chức phụ trách bầu cử; thực hiện quy trình hiệp thương, lựa chọn giới thiệu người ứng cử; số lượng đại biểu được phân bổ của từng xã; phân chia đơn vị bầu cử, ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử; thông báo, hướng dẫn nhận hồ sơ và nộp hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND cấp xã; công tác bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội, y tế trong cuộc bầu cử ở địa phương và công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ bầu cử… đều được triển khai đúng quy định.

Thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, ngay sau khi sáp nhập, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã phát huy tinh thần đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Năm 2025, xã có 17/19 chỉ tiêu đạt và vượt Nghị quyết đề ra. Ban Thường vụ Đảng ủy xã luôn quan tâm công tác đào tạo nguồn, phát triển đảng viên; trong năm đã kết nạp 12 đảng viên mới, đạt 100% Nghị quyết.

pho-chu-tich-hdnd-tinh-huynh-thuy-van-phat-bieu-tai-buoi-kiem-tra.jpg
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân phát biểu tại buổi kiểm tra. Ảnh: Phi Long

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà xã Đak Rong đạt được thời gian qua; đồng thời nhấn mạnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị trọng đại của cả nước, diễn ra ngay sau Đại hội XIV của Đảng.

Để tổ chức thành công cuộc bầu cử, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các cơ quan, tổ chức, đoàn thể xã Đak Rong cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, tổ giúp việc.

Đồng thời, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong quá trình triển khai, tổ chức cuộc bầu cử. Chú trọng triển khai các nội dung công tác bầu cử đảm bảo tiến độ các mốc thời gian theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh.

Đồng chí Châu Ngọc Tuấn cũng đề nghị xã Đak Rong tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng trước, trong và sau cuộc bầu cử. Hình thức tuyên truyền cần trực quan sinh động đến từng thôn, làng, từng hộ dân và phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương.

Qua đó, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

Ngoài ra, tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi để mọi người dân trong độ tuổi đều được tham gia bầu cử, góp phần để cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn và thành công.

lanh-dao-xa-dak-rong-bao-cao-cong-tac-chuan-bi-bau-cu-va-thuc-hien-cac-nhiem-vu-chinh-tri-de-ra-trong-nam-2025-trien-khai-mot-so-nhiem-vu-trong-tam-nam-2026.jpg
Lãnh đạo xã Đak Rong báo cáo với đoàn kiểm tra về công tác chuẩn bị bầu cử và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị trong năm 2025. Ảnh: Đoàn Bình

Về thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2026, đồng chí Châu Ngọc Tuấn đề nghị Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy xã Đak Rong xây dựng kịch bản tăng trưởng, xem đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, hàng đầu trong năm 2026, góp phần hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ cho cả nhiệm kỳ 2025-2030.

Khai thác hiệu quả mối quan hệ liên kết vùng; đồng thời phát huy các thế mạnh về kinh tế, du lịch, nông lâm nghiệp, sinh thái và cảnh quan, tạo điều kiện đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế - xã hội của xã Đak Rong một cách bền vững.

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội, chính sách đối với người có công, hộ nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số; chú trọng đẩy mạnh đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động.

Quan tâm giữ vững quốc phòng - an ninh; nắm chắc địa bàn, phòng - chống tội phạm, tệ nạn xã hội; bảo đảm công tác tuyển quân theo kế hoạch được giao.

Đồng chí Châu Ngọc Tuấn cũng đề nghị Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy xã Đak Rong chú trọng làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, coi đây là nhiệm vụ then chốt.

Mặt khác, thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; kịp thời nắm bắt thông tin, ngăn chặn, xử lý hiệu quả các thông tin xấu, độc trên các nền tảng mạng xã hội.

