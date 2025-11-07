(GLO)- Tham gia thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai Châu Ngọc Tuấn đề nghị quy định rõ nguyên tắc quy hoạch sau sáp nhập để tránh chồng lấn và gián đoạn quản lý.

Ngày 7-11, các thành viên đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai tham gia thảo luận ở tổ về dự thảo Luật Quy hoạch (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn; về điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030.

Góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai Châu Ngọc Tuấn cho rằng dự thảo Luật mở rộng khái niệm “khu chức năng” để bao quát cả khu kinh tế, khu du lịch, khu công nghiệp, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, khu đầu mối hạ tầng… là phù hợp với một tỉnh có cơ cấu lãnh thổ rất khác nhau như Gia Lai mới: có vùng cao nguyên, biên giới (phần Gia Lai cũ) và vùng ven biển, khu kinh tế, du lịch (phần Bình Định cũ).

Tuy nhiên, thực tế hai tỉnh cũ đều đã có các đồ án, quy hoạch khu vực được phê duyệt. Do đó, đại biểu Châu Ngọc Tuấn đề nghị bổ sung ngay trong khoản này về “khu chức năng” một câu mang tính chuyển tiếp theo hướng: khu chức năng đã được phê duyệt trước khi sáp nhập thì được kế thừa và tích hợp vào quy hoạch đô thị và nông thôn bằng trình tự rút gọn. Như vậy sẽ tránh tình trạng quy hoạch cũ bỗng dưng hết hiệu lực chỉ vì thay đổi địa giới.

Về các loại quy hoạch đô thị và nông thôn (Điều 3), dự thảo Luật đưa ra nhiều lớp: quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn, quy hoạch khu chức năng, quy hoạch không gian ngầm, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật đối với thành phố.

“Về nguyên tắc là đầy đủ, nhưng ở những nơi sau sáp nhập, một khu vực có thể cùng lúc thuộc đô thị, lại nằm trong khu du lịch quốc gia hoặc khu kinh tế. Do đó, tôi đề nghị bổ sung nguyên tắc: tại khu vực có trên một loại quy hoạch thì áp dụng theo quy hoạch có thẩm quyền phê duyệt cao hơn hoặc được phê duyệt mới hơn. Quy tắc này thống nhất với luật quy hoạch chung, giúp địa phương không phải dừng cấp phép vì chồng lấn bản vẽ”-đại biểu Tuấn đề xuất.

Về nội dung xã được định hướng lên đô thị (Điều 5), dự thảo Luật quy định đã định hướng là đô thị mới thì không lập quy hoạch chung xã nữa mà lập quy hoạch chung đô thị. Đại biểu Tuấn cho rằng, điều này rất đúng với các xã ven đô, nơi đô thị hóa nhanh; nhưng với nhiều xã miền núi, nơi hạ tầng chưa đạt, nếu bắt lập luôn theo chuẩn quy hoạch đô thị thì chi phí cao và khó triển khai.

“Đề nghị cho phép một bước chuyển tiếp: xã miền núi, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã được định hướng là đô thị mới thì được lập “quy hoạch chung xã có tích hợp nội dung đô thị” cho đến khi đủ điều kiện lên đô thị. Cách này giữ được mục tiêu của dự thảo Luật mà vẫn phù hợp với địa bàn khó khăn trong quá trình sáp nhập”-đại biểu Châu Ngọc Tuấn phân tích.

Về phân cấp lập, thẩm định, phê duyệt sau sáp nhập (Điều 17, 38, 41), theo đại biểu Châu Ngọc Tuấn, dự thảo Luật trao khá nhiều việc cho UBND cấp xã, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tuy nhiên, trong năm đầu sau sáp nhập, các xã mới ghép từ 2-3 xã cũ thường chưa có bộ phận chuyên môn về quy hoạch. Vì vậy, đại biểu đề nghị ghi rõ trong điều về thẩm định: nếu cấp xã chưa đáp ứng yêu cầu về năng lực thì cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh thẩm định và tỉnh phê duyệt. Từ đó, tỉnh mới sẽ điều hành được ngay, không phải dừng quy hoạch chi tiết ở cấp xã.

Về kinh phí và thẩm định (Điều 57), dự thảo Luật đã giao Bộ Tài chính quy định phí thẩm định nhiệm vụ quy hoạch, quy hoạch đô thị và nông thôn phù hợp với tổ chức bộ máy đã sáp nhập. Đại biểu Tuấn đề nghị tỉnh mới được sử dụng ngân sách địa phương để rà soát, số hóa và tích hợp các đồ án quy hoạch đô thị nông thôn đã được phê duyệt của hai tỉnh cũ. Đây là việc bắt buộc phải làm thì mới đưa toàn bộ dữ liệu lên hệ thống chung của tỉnh mới.

Về các điều khoản chuyển tiếp (Điều 59), dự thảo Luật cho phép tiếp tục lập quy hoạch phân khu trong 2 năm đối với các đô thị đã có quy hoạch chung. Đại biểu Tuấn đề nghị làm rõ thêm tình huống liên quan đến thay đổi địa giới hành chính. Theo đó, đồ án quy hoạch đô thị, quy hoạch khu kinh tế, quy hoạch khu du lịch quốc gia được phê duyệt trước khi sáp nhập nay ranh giới thuộc về đơn vị hành chính mới thì tiếp tục có hiệu lực cho đến khi được điều chỉnh, thay thế. Và như vậy, hoạt động cấp giấy phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng ven biển và ven đô sẽ không bị gián đoạn.

Ngoài ra, về kỹ thuật lập pháp, theo đại biểu Tuấn, dự thảo rất dài, sửa nhiều điều. Đại biểu đề nghị ban soạn thảo rà lại một số chỗ còn lặp, thống nhất cách dẫn chiếu đến cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh để phù hợp với mô hình hiện nay mà chúng ta đã thống nhất giao một đầu mối là cấp tỉnh.