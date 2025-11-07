Tháo gỡ triệt để các “điểm nghẽn” trong lĩnh vực xây dựng, nông nghiệp và môi trường

(GLO)- Tại phiên thảo luận tổ tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV diễn ra ngày 6-11, các thành viên đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã có những góp ý thẳng thắn, sâu sắc nhằm hoàn chỉnh các dự án luật liên quan đến lĩnh vực xây dựng, nông nghiệp và môi trường.

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 6-11, các thành viên đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai tham gia thảo luận tại tổ về các dự án: Luật Xây dựng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và khoáng sản; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

Quang cảnh buổi thảo luận. Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh

Cần tránh chồng chéo giữa Luật Xây dựng và các luật khác

Tham gia thảo luận về Dự án Luật Xây dựng (sửa đổi), đại biểu (ĐB) Nguyễn Thị Mai Phương đồng ý với sự cần thiết phải sửa đổi luật nhằm đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, bất cập trong lĩnh vực xây dựng, đồng thời đồng bộ, thống nhất với các luật mới đã được ban hành.

Tham gia góp ý tại điều 4, ĐB Mai Phương cho rằng, dự thảo Luật quy định trường hợp có sự khác nhau giữa Luật Xây dựng và các luật khác được ban hành trước ngày Luật Xây dựng có hiệu lực thì áp dụng theo Luật Xây dựng.

Một số trường hợp cụ thể như: Luật Đầu tư, Luật PPP, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, ĐB Mai Phương cho rằng, bên cạnh những luật được loại trừ thì còn có những luật khác điều chỉnh Luật Xây dựng như: Luật Hàng không dân dụng, Luật Đường sắt, Luật Điện lực, Luật Năng lượng nguyên tử cũng có những hoạt động về xây dựng.

Đại biểu Nguyễn Thị Mai Phương cho rằng cần xem Luật Xây dựng là đạo luật gốc điều chỉnh các luật khác. Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh

Theo đại biểu, quy định tại điều 4 của Luật Xây dựng là chưa chặt chẽ, có thể dẫn đến khó khăn trong áp dụng pháp luật đối với luật áp dụng chuyên ngành khác với Luật Xây dựng.

Bên cạnh đó, điều 4 cũng quy định các luật ban hành trước Luật Xây dựng thì áp dụng Luật Xây dựng. Vậy, những luật ban hành sau Luật Xây dựng thì được áp dụng như thế nào. Do vậy, đại biểu đề nghị cần quy định chặt chẽ hơn; cần lấy Luật Xây dựng là đạo luật gốc, quy định những nội dung cốt lõi trong hoạt động xây dựng.

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Siu Hương đề nghị cần phân cấp mạnh cho UBND cấp xã cấp phép khai thác các mỏ vật liệu xây dựng có quy mô nhỏ. Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh

Góp ý đối với điều 43 và điều 95 quy định về mở rộng diện miễn giấy phép xây dựng đối với các công trình thuộc dự án cấp phép đầu tư công đặc biệt và công trình đầu tư theo thủ tục đầu tư đặc biệt, công trình đầu tư xây dựng thuộc dự án đã được cơ quan chuyên môn thẩm định đã có nghiên cứu khả thi đã được phê duyệt, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Siu Hương cho rằng việc mở rộng này có những điểm hợp lý nhất định, đảm bảo nguyên tắc thực hiện từ giai đoạn chuẩn bị đến thời điểm khởi công xây dựng, cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng chỉ kiểm định, kiểm soát một lần.

Tuy nhiên, theo ĐB Hương, cần phải làm rõ tiêu chí, quy trình hậu kiểm để tránh việc lạm dụng quy định hậu kiểm gây phiền hà cho các tổ chức và cá nhân, hoặc buông lỏng quản lý.

“Cùng với việc giảm thiểu thủ tục hành chính, tăng cường phân cấp, phân quyền, cần tăng cường kiểm tra, giám sát để tránh rủi ro với chất lượng công trình xây dựng”-ĐB Hương đề nghị.

Cùng tham gia góp ý về dự án Luật Xây dựng (sửa đổi), đại biểu Lê Hoàng Anh kiến nghị cần sửa từ điều 26 đến điều 30 theo hướng rút gọn một cấp thẩm định và quy định cơ chế phê duyệt mặc nhiên sau 30 ngày nếu không có phản hồi. Đồng thời, bổ sung một mục riêng về hậu kiểm về quản lý rủi ro trong xây dựng và có thể giao Chính phủ thí điểm cơ chế một cửa kỹ thuật số toàn trình trong đầu tư xây dựng.

Đảm bảo tính thống nhất giữa các luật

Tham gia góp ý về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, ĐB Đồng Ngọc Ba cho rằng, Luật này có ý nghĩa rất lớn nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước và chính quyền địa phương 2 cấp, thực hiện chủ trương đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh, kịp thời tháo gỡ, giải quyết vướng mắc, bất cập mang tính chất “điểm nghẽn” phát sinh từ thực tiễn trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

“Đây là dự án Luật phức tạp, sửa đổi, bổ sung số lượng lớn các luật hiện hành, nội dung liên quan đến nhiều luật và các dự thảo luật đang được Chính phủ trình Quốc hội tại kỳ họp này, lại được đề xuất áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn nên thời gian chuẩn bị không nhiều. Đề nghị Cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát, bảo đảm nội dung của dự thảo Luật thống nhất, đồng bộ với các luật liên quan như Luật Đất đai, Luật Quy hoạch, Luật Xây dựng, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Quy hoạch, Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa; Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật”-ĐB Ba nói.

Đại biểu Đồng Ngọc Ba cho rằng, Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường góp phần tháo gỡ “điểm nghẽn” phát sinh từ thực tiễn trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh

Tại khoản 4 điều 1 của dự thảo Luật (sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 31 của Luật Bảo vệ môi trường) quy định: “Mỗi dự án đầu tư lập một báo cáo đánh giá tác động môi trường. Trường hợp dự án đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép phân chia thành các dự án thành phần thì báo cáo đánh giá tác động môi trường được lập cho từng dự án thành phần có tiêu chí về môi trường thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường. Trường hợp dự án đầu tư có tiêu chí về môi trường thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường và được phân kỳ đầu tư theo quy định của pháp luật, chủ dự án được lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho mỗi giai đoạn thực hiện phân kỳ đầu tư, báo cáo đánh giá tác động môi trường của phân kỳ sau phải đánh giá tổng hợp tác động đến môi trường của cả các phân kỳ trước đó của dự án".

Theo đại biểu Ba, quy định này của dự thảo Luật có thể làm phát sinh các thủ tục, chi phí không hợp lý khi chủ dự án phải thực hiện cả việc đánh giá tác động môi trường cho từng dự án thành phần và báo cáo đánh giá tác động môi trường của phân kỳ sau phải đánh giá tổng hợp tác động đến môi trường của cả các phân kỳ trước của dự án. Đề nghị rà soát, chỉnh lý quy định này để bảo đảm tính hợp lý, khả thi, phù hợp với tinh thần cải cách thủ tục hành chính hiện nay.

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lý Tiết Hạnh đề nghị cần xem xét các sản phẩm động vật, thực vật được nuôi trồng, nhân giống mà nguồn gốc trước đó từ rừng là lâm sản hay sản phẩm khai thác có nguồn gốc từ rừng. Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh

Tham gia góp ý về khoản 6, Điều 2 của dự thảo Luật Lâm nghiệp quy định lâm sản là sản phẩm khai thác từ rừng bao gồm thực vật rừng, động vật rừng và các sinh vật rừng khác gồm gỗ, lâm sản ngoài gỗ, sản phẩm ngoài gỗ như song mây, tre nứa đã chế biến…, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lý Tiết Hạnh cho rằng trên thực tế có nhiều sản phẩm không trực tiếp khai thác từ rừng nhưng có nguồn gốc từ rừng. Ví dụ như là các sản phẩm động vật, thực vật được nuôi trồng, nhân giống mà nguồn gốc trước đó từ rừng.

Do vậy, cần xem xét các sản phẩm động vật, thực vật được nuôi trồng, nhân giống mà nguồn gốc trước đó từ rừng là lâm sản hay sản phẩm khai thác có nguồn gốc từ rừng, từ đó tránh sự tranh chấp pháp lý không đáng có trong thực tế.