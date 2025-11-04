Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Tránh để xảy ra đơn thư khiếu nại trong quá trình diễn ra bầu cử

Theo báo cáo tại phiên họp, thực hiện các chỉ thị của Bộ Chính trị và Thủ tướng Chính phủ về lãnh đạo thực hiện công tác Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Đảng ủy UBND tỉnh đã kịp thời tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 07-KH/TU ngày 20-10-2025 lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ về cuộc bầu cử.

﻿Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Hồng Thương

Theo đó, Đảng ủy đã chỉ đạo UBND tỉnh dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần Ủy ban bầu cử tỉnh và gửi văn bản lấy ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; xây dựng Dự thảo Quy chế làm việc của Ủy ban Bầu cử tỉnh và thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên Ủy ban Bầu cử tỉnh để làm cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ cụ thể.

Cùng với đó, UBND tỉnh đề xuất thành lập 5 tiểu ban giúp việc gồm: tiểu ban nhân sự; tiểu ban thông tin, tuyên truyền; tiểu ban an ninh trật tự, an toàn xã hội và y tế; tiểu ban giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiểu ban hậu cần.

Tại phiên họp, các đại biểu đã thông qua tờ trình phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Gia Lai, nhiệm kỳ 2026-2031 và tờ trình, dự thảo quyết định về thành lập Ủy ban Bầu cử tỉnh.

Theo dự thảo, Ủy ban Bầu cử tỉnh có 37 thành viên, gồm: 1 chủ tịch, 4 phó chủ tịch và 32 ủy viên. Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc là Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh.

Các Phó Chủ tịch gồm: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung và các Phó Bí thư Tỉnh ủy: Phạm Anh Tuấn-Chủ tịch UBND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn-Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Nguyễn Ngọc Lương-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Các ủy viên là đại diện Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; lực lượng vũ trang; các sở, ban, ngành liên quan đến công tác bầu cử và các đoàn thể.

Tại phiên họp, các đại biểu đã đề xuất một số nội dung liên quan đến hướng dẫn kê khai tài sản đối với người được ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân; xây dựng phương án đảm bảo an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

Cùng với đó là bảo vệ hệ thống thông tin phục vụ bầu cử, ngăn chặn và xử lý các hành vi phát tán thông tin sai lệch gây ảnh hưởng đến bầu cử; xây dựng các giải pháp chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai công tác bầu cử…

Phát biểu kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc thống nhất việc thành lập Ủy ban Bầu cử tỉnh trước ngày 30-11-2025. Đồng thời, đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh, bên cạnh công tác tham mưu phải trực tiếp chỉ đạo triển khai tốt các nhiệm vụ-đặc biệt là thành lập, phân công công việc cụ thể cho các tiểu ban và có tổ chức làm đầu mối kết nối giữa các tiểu ban trong triển khai nhiệm vụ để đảm bảo công tác tổ chức bầu cử chặt chẽ, đúng quy định.

Các thành viên Ban Chỉ đạo phối hợp xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ được giao; trong đó, làm tốt công tác hậu cần, chú trọng phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trong thời điểm trước, trong và sau khi diễn ra bầu cử, nhất là ở khu vực biên giới và khu vực trên biển. Trường hợp có vấn đề phát sinh phải báo cáo và trực tiếp tham gia xử lý.

Ngoài ra, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị thành viên Ban Chỉ đạo phối hợp cùng với người đứng đầu các địa phương xây dựng kế hoạch tuyên truyền sâu rộng về cuộc bầu cử đến các tổ chức và các tầng lớp nhân dân, tránh để xảy ra tình trạng đơn thư khiếu nại xảy ra trong quá trình tổ chức bầu cử.