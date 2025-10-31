Phường Pleiku họp phiên thứ nhất Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp

(GLO)- Chiều 31-10, Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức phiên họp thứ nhất.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phước-Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, thông qua kế hoạch của Ban chỉ đạo tổ chức triển khai công tác bầu cử, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Bá Bính

Phát biểu kết luận, Bí thư Đảng ủy phường Pleiku Nguyễn Xuân Phước nhấn mạnh: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị quan trọng, thể hiện quyền làm chủ của Nhân dân, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa vững mạnh.

Đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể, triển khai chặt chẽ, đúng quy định; làm tốt công tác hiệp thương, lập danh sách cử tri, bảo đảm dân chủ, khách quan, minh bạch; tăng cường kiểm tra, giám sát, giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử.

Bí thư Đảng ủy phường cũng yêu cầu HĐND phối hợp với UBND sớm thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử; khảo sát cơ sở vật chất, bảo đảm điều kiện thuận lợi, an toàn tại các khu vực bỏ phiếu.

Lực lượng Công an, Quân sự chủ động nắm chắc tình hình, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội và an ninh mạng. Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các tổ chức chính trị-xã hội tăng cường tuyên truyền, vận động cử tri tham gia, góp phần để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, dân chủ, đúng pháp luật, thực sự là ngày hội của toàn dân.