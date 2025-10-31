Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Tin tức

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Phường Pleiku họp phiên thứ nhất Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
BÁ BÍNH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 31-10, Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức phiên họp thứ nhất.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phước-Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, thông qua kế hoạch của Ban chỉ đạo tổ chức triển khai công tác bầu cử, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

quang-canh-phien-hop.jpg
Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Bá Bính

Phát biểu kết luận, Bí thư Đảng ủy phường Pleiku Nguyễn Xuân Phước nhấn mạnh: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị quan trọng, thể hiện quyền làm chủ của Nhân dân, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa vững mạnh.

Đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể, triển khai chặt chẽ, đúng quy định; làm tốt công tác hiệp thương, lập danh sách cử tri, bảo đảm dân chủ, khách quan, minh bạch; tăng cường kiểm tra, giám sát, giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử.

Bí thư Đảng ủy phường cũng yêu cầu HĐND phối hợp với UBND sớm thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử; khảo sát cơ sở vật chất, bảo đảm điều kiện thuận lợi, an toàn tại các khu vực bỏ phiếu.

Lực lượng Công an, Quân sự chủ động nắm chắc tình hình, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội và an ninh mạng. Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các tổ chức chính trị-xã hội tăng cường tuyên truyền, vận động cử tri tham gia, góp phần để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, dân chủ, đúng pháp luật, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu tham dự hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản mới ban hành của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng tại điểm cầu Tỉnh ủy Gia Lai. Ảnh: N.H

Quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản mới về công tác tổ chức xây dựng Đảng

Tin tức

(GLO)- Chiều 29-10, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản mới ban hành của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Đồng chí Hoàng Đăng Quang-Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

Bác sỹ tàu SAR 631 chăm sóc cho thuyền viên Phan Văn Tính. Ảnh Bảo Long.

Tàu SAR 631 cứu ngư dân bị tai nạn lao động trên biển

Xã hội

(GLO)- Tối 20-10, tàu SAR 631 của Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm, Cứu nạn Hàng hải khu vực II đã đưa một ngư dân bị tai nạn lao động trên biển về Hải đoàn 48 Bộ đội Biên phòng để tiếp tục chuyển vào Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai cấp cứu.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty nhiệm kỳ mới.

Đại hội Công đoàn cơ sở Công ty 72 nhiệm kỳ 2025-2030 xác định 2 khâu đột phá

Tin tức

GLO- Sáng 11-10, Công đoàn cơ sở Công ty 72 (Binh đoàn 15) tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham dự của 140 đại biểu đại diện hơn 1.100 cán bộ, đoàn viên thuộc 22 công đoàn bộ phận. Đại hội đã thống nhất 8 chỉ tiêu chủ yếu và 2 khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tiếp GS Serge Haroche, chủ nhân Giải Nobel Vật lý năm 2012.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tiếp GS Serge Haroche và đoàn các nhà khoa học quốc tế

Thời sự

(GLO)- Sáng 9-10, đồng chí Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp GS Serge Haroche-chủ nhân Giải Nobel Vật lý năm 2012, cùng đoàn các nhà khoa học quốc tế nhân dịp đến dự hội nghị quốc tế “100 năm Vật lý lượng tử” do Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam tổ chức.

Thường trực HĐND tỉnh họp thống nhất nội dung dự kiến Kỳ họp thứ 4 (chuyên đề) và Kỳ họp thường lệ cuối năm 2025

Thường trực HĐND tỉnh họp thống nhất nội dung dự kiến Kỳ họp thứ 4 (chuyên đề) và Kỳ họp thường lệ cuối năm 2025

Tin tức

(GLO)- Sáng 9-10, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp bàn, thống nhất dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 4 (chuyên đề) và Kỳ họp thường lệ cuối năm 2025, HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 và xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền.

null