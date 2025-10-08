Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiếp xúc cử tri các xã Phú Thiện, Ya Ma và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 7-10, các thành viên đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Gia Lai tiến hành tiếp xúc cử tri tại các xã Phú Thiện, Ya Ma và Đak Pơ trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Theo đó, Phó Trưởng đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai Siu Hương và ĐBQH Lê Hoàng Anh-Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội tiếp xúc cử tri xã Phú Thiện.

Cử tri xã Phú Thiện kiến nghị một số nội dung liên quan đến đất đai, chế độ chính sách, đầu tư hạ tầng. Ảnh: Mạnh Hà

Kiến nghị của cử tri xã Phú Thiện liên quan đến các nhóm vấn đề về đất đai, chế độ chính sách, đầu tư hạ tầng cơ sở. Cử tri mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm đầu tư nâng cao chất lượng đời sống người dân, nhất là vùng sâu, vùng xa.

Cử tri xã Phú Thiện cũng phản ánh mức phí làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hiện nay còn cao, trong khi việc công chứng, chứng thực hồ sơ vẫn gặp không ít khó khăn do phải đi lại nhiều lần, tốn kém thời gian và chi phí.

Ngoài ra, cử tri đề nghị quá trình xây dựng nông thôn mới cần được triển khai một cách thực chất, bền vững, tránh chạy theo thành tích.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai Siu Hương trả lời các kiến nghị của cử tri. Ảnh: Mạnh Hà

Thay mặt đoàn ĐBQH tỉnh, bà Siu Hương ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri xã Phú Thiện. Các kiến nghị của cử tri thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự quan tâm sâu sắc đối với các vấn đề của địa phương.

Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền, ĐBQH tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh và lãnh đạo xã Phú Thiện đã trực tiếp trao đổi, giải đáp thấu đáo; đồng thời, tiếp thu, tổng hợp và sẽ chuyển tải đầy đủ những kiến nghị vượt thẩm quyền đến Quốc hội, các bộ, ngành Trung ương và cơ quan chức năng xem xét, giải quyết; tiếp tục theo dõi, giám sát để những kiến nghị chính đáng của cử tri sớm được phản hồi, đáp ứng kỳ vọng và sự mong đợi của người dân.

ĐBQH tỉnh cũng đề nghị cấp xã thực hiện tốt việc tiếp công dân; đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, giải thích giúp người dân nắm rõ các quy định của pháp luật, đảm bảo cho lợi ích của dân.

* Cùng ngày, các thành viên của đoàn ĐBQH tỉnh gồm: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Thị Mai Phương và Đại tá Đinh Văn Thê-Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tiếp xúc cử tri xã Ya Ma và Đak Pơ.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại xã Đak Pơ. Ảnh: Xuân Định

Sau khi nghe ĐBQH thông tin về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, cử tri xã Ya Ma đã kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến giao thông, đất đai và an sinh xã hội. Trong đó, đề nghị Nhà nước quan tâm đầu tư, nâng cấp, mở rộng đường dân sinh, xây dựng cầu tràn, cầu dân sinh và đường vào khu sản xuất.

Trong lĩnh vực đất đai, cử tri đề nghị chính quyền đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời, tháo gỡ vướng mắc trong quá trình kê khai, đo đạc, hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân.

Cử tri cũng mong muốn được hỗ trợ sinh kế, vay vốn phát triển sản xuất; đầu tư nhà sinh hoạt cộng đồng, trang thiết bị làm việc cho cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tại địa phương.

Trong khi đó, cử tri xã Đak Pơ đề nghị Nhà nước sớm có chính sách hỗ trợ kịp thời cho các hộ dân bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, nhất là các hộ có gia súc, gia cầm bị chết; quan tâm giải quyết đầy đủ, đúng quy định chế độ đối với thương binh, bệnh binh và người có công.

Nhiều ý kiến cũng đề nghị sớm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ khai hoang, sử dụng đất ổn định lâu dài; đầu tư công trình thủy lợi phục vụ sản xuất, sinh hoạt và có giải pháp ứng phó với hạn hán.

Liên quan đến một số dự án đang triển khai, cử tri đề nghị các cấp, ngành thực hiện tốt chính sách tái định cư, bảo đảm người dân được hỗ trợ thỏa đáng, sớm ổn định cuộc sống, có việc làm và điều kiện phát triển kinh tế sau khi di dời.

Sau khi lắng nghe ý kiến của cử tri 2 xã Ya Ma và Đak Pơ, bà Nguyễn Thị Mai Phương đã giải trình những nội dung thuộc thẩm quyền; đồng thời, ghi nhận, tổng hợp các kiến nghị chính đáng khác để chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, trả lời cử tri trong thời gian tới.

Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai trao quà cho các gia đình chính sách, người có công tại xã Ya Ma. Ảnh: Xuân Định

Dịp này, Đoàn ĐBQH tỉnh đã trao 10 suất quà (trị giá 1 triệu đồng/suất) cho các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn xã Ya Ma.