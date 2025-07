Khai thác hiệu quả tiềm năng biển và du lịch để phát triển kinh tế

Đồng chí Phạm Thị Tố Hải-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ, phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: M.H

Đồng chí Phạm Thị Tố Hải cho rằng việc sáp nhập không chỉ là yêu cầu trong sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả mà còn mở ra cơ hội để Hoài Nhơn phát huy tiềm năng tổng hợp, vươn lên mạnh mẽ trong giai đoạn mới, nhất là khi địa phương đang chuyển sang thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Nhấn mạnh những kết quả đạt được trước sáp nhập, đồng chí Phạm Thị Tố Hải cho rằng bước vào nhiệm kỳ đầu tiên với mô hình tổ chức mới, phường Hoài Nhơn có thời cơ thuận lợi song cũng đối mặt với không ít thách thức. Do đó, địa phương cần phát huy sức mạnh tổng hợp, tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp xây dựng Hoài Nhơn trở thành đô thị văn minh, phát triển năng động ở khu vực ven biển; đồng thời, củng cố nền tảng chính trị, xây dựng Đảng bộ thật sự vững mạnh.

“Phải đặt nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng là then chốt, xuyên suốt. Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, nhất là trong cấp ủy và Ban Thường vụ. Sau sáp nhập, cần chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ tinh gọn, tinh thông, có tinh thần phục vụ nhân dân, có năng lực xử lý tình huống địa bàn rộng và dân số lớn”, đồng chí Phạm Thị Tố Hải nhấn mạnh.

Cùng với đó, phường Hoài Nhơn phát triển kinh tế theo hướng khai thác hiệu quả tiềm năng biển và du lịch. Phường Hoài Nhơn có bãi biển dài, vùng đệm rừng dương, nhiều làng nghề và các điểm di tích lịch sử - văn hóa đặc sắc, cần xác định rõ du lịch biển gắn với thương mại - dịch vụ và làng nghề truyền thống sẽ là một trong những trụ cột phát triển trong tương lai gần.

Đồng thời, ưu tiên đầu tư hạ tầng và quản lý đô thị thông minh, hiện đại. Với diện tích gần 42 km² và dân số đông, Hoài Nhơn cần quy hoạch bài bản, có tầm nhìn lâu dài, tránh manh mún, chồng chéo; cần kết nối hạ tầng giao thông giữa các khu vực sáp nhập, tạo động lực phát triển cân bằng. Chú trọng chỉnh trang đô thị theo hướng xanh - sạch - đẹp; quản lý chặt chẽ trật tự xây dựng, trật tự đô thị, đất đai, môi trường; khẩn trương giải quyết các tồn đọng về tranh chấp đất, sử dụng đất công, hành lang an toàn giao thông...

Đồng chí Phạm Thị Tố Hải cũng nhấn mạnh yêu cầu phát triển toàn diện văn hóa - xã hội, đảm bảo an sinh, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân; tiếp tục đầu tư cho giáo dục, y tế cơ sở, văn hóa cộng đồng; quan tâm người có công, người yếu thế; giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững. Việc phát huy phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” trong tất cả chương trình hành động là yếu tố quan trọng tạo sự đồng thuận của người dân trong quá trình phát triển đô thị.

Song song với đó, cần tăng cường giữ vững quốc phòng - an ninh, ổn định địa bàn; tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình cơ sở, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các yếu tố phức tạp; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ phường, tổ dân phố.

“Với truyền thống cách mạng của vùng đất anh hùng, với tiềm năng phong phú và đội ngũ cán bộ, đảng viên nhiệt huyết, trí tuệ, tôi tin tưởng rằng, Đảng bộ và Nhân dân phường Hoài Nhơn sẽ nhanh chóng khắc phục khó khăn ban đầu, phát huy sức mạnh đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra”, đồng chí Phạm Thị Tố Hải nhấn mạnh.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hoài Nhơn nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt Đại hội. Ảnh: M.H

Đại hội công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025 - 2030, gồm 25 đồng chí.

Đồng chí Phạm Tiến Dũng được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy phường Hoài Nhơn, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: M.H

Đồng chí Phạm Tiến Dũng được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy; 2 Phó Bí thư Đảng ủy là đồng chí Trịnh Phạm Thúy Hằng và đồng chí Đặng Đức Toàn.