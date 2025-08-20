Danh mục
Phường Tam Quan cần quan tâm đến công tác đào đội ngũ cán bộ để đáp ứng tốt nhiệm vụ được giao

LỆ XUÂN
(GLO)- Sáng 20-8, phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Tam Quan lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Thanh Bình đề nghị phường cần quan tâm đến công tác đào tạo đội ngũ cán bộ để đáp ứng tốt nhiệm vụ được giao.

Đại hội có sự tham gia của 179 đại biểu đại diện cho 1.498 đảng viên thuộc 41 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc.

quang-canh-dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-phuong-tam-quan-lan-thu-i.jpg
Đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Tam Quan lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.
﻿Ảnh: Hoàng Vũ

Phường Tam Quan được thành lập trên cơ sở hợp nhất phường Tam Quan (cũ) và xã Hoài Châu.

Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội nêu rõ: Nhiệm kỳ 2020-2025, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ và Nhân dân phường Tam Quan đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đạt nhiều thành tựu trên tất cả các lĩnh vực.

Theo đó, kinh tế địa phương tiếp tục phát triển, thu ngân sách cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế có nhiều tiến bộ; đời sống Nhân dân ngày càng được nâng cao; quốc phòng-an ninh được giữ vững. Lượng đảng viên kết nạp mới vượt chỉ tiêu đề ra.

dong-chi-thai-thanh-binh-chu-nhiem-uy-ban-kiem-tra-tinh-uy-phat-bieu-chi-dao.jpg
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Thanh Bình phát biểu chỉ đạo Đại hội.
﻿Ảnh: Hoàng Vũ

Đại hội đã thống nhất đề ra 23 chỉ tiêu cho nhiệm kỳ 2025-2030. Trong đó một số chỉ tiêu chính như: tốc độ tăng bình quân tổng sản phẩm địa phương giai đoạn 2025-2030 đạt 13,7%/năm; tổng thu ngân sách trên địa bàn đến năm 2030 đạt trên 108 tỷ đồng; đầu tư tôn tạo, xây dựng di tích lịch sử Cấm An Sơn; hằng năm, có trên 90% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, tỷ lệ kết nạp đảng viên mới đạt từ 3% trở lên so với tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Thái Thanh Bình đề nghị trong thời gian tới, hệ thống chính trị phường Tam Quan tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nâng cao hơn nữa trách nhiệm người đứng đầu để làm căn cứ quan trọng thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Cùng với đó, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cũng yêu cầu hệ thống chính trị phường Tam Quan đặc biệt quan tâm đến công tác đào đội ngũ cán bộ để đáp ứng tốt nhiệm vụ được giao trong giai đoạn mới.

91cc7f7dc5954dcb1484.jpg
Ban Chấp hành Đảng bộ phường Tam Quan nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.
﻿Ảnh: Hoàng Vũ

Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ và các chức danh chủ chốt của Đảng ủy phường Tam Quan nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ phường gồm có 23 đồng chí; đồng chí Lê Minh Đức được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường.

null