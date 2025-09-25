Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai: Tập huấn xây dựng trường học an toàn cho cán bộ quản lý, giáo viên

QUANG TRƯƠNG
(GLO)- Ngày 24 và 25-9, tại phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai), Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức chương trình tập huấn xây dựng trường học an toàn, phòng-chống tai nạn thương tích.

Tham gia chương trình có hơn 170 cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán đến từ các trường THCS, THPT trên địa bàn tỉnh.

Tại chương trình, các báo cáo viên của Vụ Giáo dục học sinh, sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo) và Trường Đại học Y tế Công cộng đã quán triệt chủ trương, chính sách mới trong công tác phòng-chống tai nạn thương tích học sinh.

Đồng thời, cung cấp kiến thức, kỹ năng nhận diện, phòng ngừa và xử lý các tình huống tai nạn thương tích trong môi trường giáo dục. Các nội dung quan trọng như thực trạng tai nạn thương tích ở trẻ em, học sinh; những ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe thể chất, tinh thần; vai trò, trách nhiệm của nhà trường, gia đình và cộng đồng trong việc bảo đảm an toàn cho học sinh... được trình bày, phân tích sâu sắc.

Ngoài việc trang bị kiến thức, các học viên còn được hướng dẫn kỹ năng quản lý, xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động phòng-chống tai nạn thương tích trong trường học, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe và tạo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh cho học sinh.

